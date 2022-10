Emanuela Folliero, chi è il marito Pino Oriccio: matrimonio e figlio

Emanuela Folliero è una conduttrice televisiva, attrice ed ex modella, ospite il 12 ottobre alla trasmissione Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Ma chi è il marito di Emanuela Folliero? Vediamo cosa sappiamo di lui.

Emanuela Folliero, chi è il marito Pino Oriccio

Emanuela Folliero, volto di Rete 4 nonché ultima signorina buonasera, è stabilmente insieme a Pino Oriccio. Giuseppe “Pino Oriccio”, più comunemente noto come Pino Oriccio, è quindi il marito di Emanuela Folliero.

I due, secondo quanto sappiamo, si sono sposati precisamente nel 2018 dopo ben 9 anni di fidanzamento. Il matrimonio, in particolare, si è svolto con rito civile il 26 settembre a Palazzo Reale a Milano, e da quel momento i due non si sono più lasciati. In merito alla loro conoscenza, Emanuela ha fatto sapere a Storie Italiane che “ci siamo conosciuti in vacanza. È una cosa andata avanti piano piano. Non sarei stata pronta al tipico invito a cena fuori.

È stato graduale”. Stando ad un’intervista rilasciata anche a Chi, inoltre, all’inizio questa conoscenza tra i due era nata come “storia leggera” ma in un secondo momento è diventata qualcosa di importante.

Figlio

Pino Oriccio, prima di iniziare una stabile storia d’amore con Emanuela, ha avuto un altro figlio da una precedente relazione: Alessandro. Il figlio oggi ha più di 30 anni ed è affetto dalla sindrome di Asperger. Andrea, il figlio della conduttrice Emanuela avuto da un precedente matrimonio, ha comunque molto legato con Alessandro e i due si vogliono molto bene.