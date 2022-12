GF Vip 7, Oriana Marzoli è incinta? La confessione: “Ho un ritardo”

GF Vip 7, Oriana Marzoli è incinta? Dopo la notte di fuoco e poi il feroce litigio con Antonino Spinalbese, la showgirl venezuelana ha fatto una confessione a Sarah Altobello: “Ho un ritardo nel ciclo”.

GF Vip 7, Oriana Marzoli è incinta? La confessione a Sarah: “Ho un ritardo”

Il Grande Fratello Vip 7 è ormai teatro del tira e molla continuo tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese, tra notti di coccole sotto le coperte e pesanti litigi durante il giorno.

L’hair stylist ed ex compagno di Belen Rodriguez si è detto “deluso” dopo aver conosciuto meglio la showgirl, da lui definita “bella fuori e basta”. La situazione, però, potrebbe farsi molto più complicata a breve a causa di una sconvolgente rivelazione di Oriana: la vip potrebbe essere incinta. Durante una chiacchierata con Sarah Altobello, la showgirl ha rivelato: “Ho un ritardo nel ciclo”. Che sia segno di una possibile gravidanza di Oriana? La notizia ha fatto impazzire il pubblico del web, che chiede a gran voce nuove informazioni.

Secondo alcune voci, la gieffina, aiutata da Sarah, si sarebbe persino sottoposta ad un test di gravidanza.

I litigi tra Antonino ed Oriana: “Con lei è stato solo un errore”

Il rapporto tra Antonino ed Oriana è da giorni un mare in tempesta. Il gieffino ne ha parlato ad Attilio Romita, Daniele Dal Moro e Alberto De Pisis, dicendosi deluso da quella che percepisce come superficialità della showgirl: “Non mi piace il fatto che Oriana possa essere così avvinghiata a me senza neanche conoscermi.

Mi piace esteticamente, ma non c’è nient’altro. Dai mi parla delle sue amiche, di discoteche, del suo cane. Ti prego, se a lei basta questo per provare qualcosa. Con Oriana è stato un errore, il mio classico errore. Dopo ho capito che non era così. In sauna ho capito. Stavo facendo un pippone a Luca su mia figlia, un discorso profondo. Dopo tutti i 10 minuti di discorso lei mi ha detto ‘ma dai tu sei esagerato, i padri non ragionano così’”.

Le pungenti parole di Antonino sono giunte anche alle orecchie di Oriana, che ha risposto a tono: “Tu non hai capito nulla e questo mi dà fastidio. Mi sta bene che hai voluto interrompere la frequentazione, ma non andare a dire in giro che non faccio discorsi profondi per farmi passare da scema“.