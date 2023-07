Chi era Laura Antonelli, attrice degli anni ’70/’80: marito, figli, film, causa morte

Laura Antonelli è stata un’attrice italiana di successo che raggiunse l’apice del successo negli anni settanta e ottanta percorrendo diversi generi cinematografici, dalla commedia leggera erotica al dramma, dal cinema d’evasione ai film d’autore.

Su Rai 3, giovedì 6 luglio 2023, la Rai la omaggia con il documentario “Senza malizia”

Chi era Laura Antonelli

Laura Antonelli, pseudonimo di Laura Antonaz, è stata un’attrice italiana di grande successo che ha recitato in diversi generi cinematografici: dalla commedia leggera erotica al dramma, dal cinema d’evasione ai film d’autore. Antonelli, che raggiunse l’apice del successo negli anni settanta e ottanta, è nata il 28 novembre 1941 a Pola – città istriana all’epoca italiana – ed è venuta a mancare nel 2015 all’età di 73 anni.

Biografia

Laura Antonelli era figlia di Mario Antonaz e Gioconda Bresciani, Laura Antonelli nacque a Pola. Insieme alle attrici Femi Benussi, Alida Valli e Sylva Koscina, fu una delle componenti del gruppo definito “delle bellissime quattro” dalmato-istriane.

Profuga durante l’esodo istriano in seguito alla sconfitta italiana nella seconda guerra mondiale e alla conseguente perdita dell’Istria, la Antonelli si trasferì con la famiglia a Napoli dove, dopo aver frequentato le scuole superiori, si diplomò presso l’istituto Vincenzo Cuoco. Trasferitasi a Roma, fu insegnante di educazione fisica al liceo artistico di via di Ripetta prima di approdare all’attività di attrice.

La carriera di attrice

La carriera di attrice di Laura iniziò in particolare grazie al successo di Malizia. Nel 1973, infatti, interpretò il ruolo di una sensuale cameriera in questo film di Salvatore Samperi, accanto a Turi Ferro e al giovane Alessandro Momo. Da lì in avanti per lei si spalancarono quindi le porte della notorietà e recitò in numerosi film. Tra questi fu presente in diverse interpretazioni in film d’autore come Trappola per un lupo di Claude Chabrol, dove conobbe il futuro compagno Jean-Paul Belmondo. Altri film degni di nota furono Sessomatto di Dino Risi e Mio Dio, come sono caduta in basso! di Luigi Comencini (per il quale vinse un secondo Globo d’oro).

Film famosi di Laura Antonelli

Uno dei film interamente scritti per la sua figura di attrice furono Peccato veniale, sempre di Salvatore Samperi, o Divina creatura di Giuseppe Patroni Griffi nel quale la Antonelli interpretò una scena di nudo integrale della durata di ben sette minuti, un vero record per l’epoca.

Recitò anche in L’innocente di Luchino Visconti, nel 1977 e Passione d’amore di Ettore Scola del 1981, per il quale ricevette il David di Donatello per la migliore attrice non protagonista.

Vita privata, marito e figli

Antonelli si sposò a 24 anni con l’antiquario Enrico Piacentini, ma il matrimonio ebbe breve durata e fu senza figli.

Dopo una relazione con l’umorista Mario Marenco, collega di Renzo Arbore nella trasmissione radiofonica Alto gradimento, visse un’intensa storia d’amore, durata otto anni (dal 1972 al 1980), con il divo francese, nipote di nonni italiani, Jean-Paul Belmondo.

Causa morte