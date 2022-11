GF Vip 7, chi è l’interesse romantico di Sarah Altobello: “Sento delle vibes”

Chi è l’interesse romantico di Sarah Altobello nella casa del GF Vip 7? La nuova concorrente pare stia già puntando uno degli inquilini della casa, ma non ha svelato la sua identità: “Sento delle vibes, voglio dei riscontri prima di buttarmi”.

GF Vip 7, Sarah Altobello ha già un interesse romantico: di chi si tratta?

A pochi giorni dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 7, c’è già aria d’amore per Sarah Altobello.

L’opinionista e “sosia” di Melania Trump ha confessato di aver già individuato un possibile interesse romantico all’interno della casa più spiata d’Italia. La Altobello si è confidata con un’altra new entry del reality, Micol Incorvaia, senza però svelare il nome del fortunato: “C’è uno che mi interessa. Lui è più piccolo di me. Non sono tutti più piccoli di me, non ho detto la mia età, amore. Però io dei messaggi li ho lanciati.

Secondo me potrebbe aver capito, ma non posso fare tutto io”.

Sarah preferisce essere cauta e non scoprire subito le sue carte. Prima di lanciarsi ha deciso di aspettare risposte positive: “Il fatto è che non voglio fare il buco nell’acqua, capito? Prima di buttarmi voglio avere un riscontro. Le lancio a tutti le battute, lo sai come è il carattere mio. Lo sai come sono, io prendo tutti in giro.

Però senti delle vibes. Non me l’aspettavo proprio che potesse interessarmi, per niente”.

Chi potrebbe essere? Ecco i possibili candidati

Chi è allora il misterioso concorrente che stuzzica la fantasia di Sarah Altobello? Molti sul web inizialmente puntavano su Attilio Romita, con il quale l’opinionista ha già un grande feeling. L’ex giornalista del TG1, tuttavia, non rispetta l’identikit fatto a Micol, in quanto molto più vecchio di Sarah.

Altro grande escluso è la new entry Edoardo Tavassi, che ha 36 anni contro i 34 della concorrente. La fiamma di Sarah dovrebbe quindi essere uno degli altri vip nella casa. Che sia un altro dei nuovi arrivati, Luciano Punzo e Luca Onestini?

LEGGI ANCHE: Luciano Punzo e Manuela si sono lasciati? Il modello entra al GF da single