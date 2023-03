Tempesta in California, dichiarato lo stato di emergenza

Una forte tempesta si è abbattuta sulla California, causando ingenti danni. L’incessante pioggia ha portato molti cittadini ad evacuare la zona, mentre Biden si è trovato costretto a dichiarare lo stato di emergenza.

Si segnalano, fino a questo momento, anche due vittime.

California, la tempesta porta danni e vittime

Nelle ultime ore la California sta lottando contro una pioggia molto forte che ha causato numerosi danni, oltre ad aver messo in allarme cittadini e paese. La tempesta abbattutasi sul territorio californiano è frutto della depressione calda e in alcune città è prevista un’intensa raffica di pioggia, intorno ai 230 millimetri. La tempesta potrebbe essere tanto forte da sciogliere gran parte della neve accumulatsi negli ultimi tre mesi.

Questo avvenimento non sarebbe però positivo, poiché causerebbe uno scorrimento troppo difficile da trattenere per i corsi d’acqua del paese. La situazione non è affatto semplice e preoccupa molto l’intero Stato.

A chiedere aiuto è stato – in primis – è stato Gavin Newsom, governatore della California (carica che riveste dal 2019):

“La California sta mettendo in campo ogni strumento a sua disposizione per proteggere le comunità dalle tempeste incessanti e mortali che stanno colpendo il nostro Stato”.

Dopodiché si è trovato costretto a fare richiesta di assistenza.

Intanto il Servizio meteorologico nazionale prevede delle significative inondazioni come causa di questa tempesta.

Il Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, ha così dichiarato lo stato di emergenza al fronte della pessima condizione del paese: più di 25.000 abitazioni sono senza elettricità, molti cittadini sono stati costretti ad evacuare e si contano almeno due decessi.

Le forti piogge e l’inondazione hanno così portato più di 10.000 persone a lasciare la California. I prossimi giorni saranno decisivi per mettere in sicurezza ogni cittadino, dato che sono previste piogge ancora più intense.

