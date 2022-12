Alberto De Pisis, il ritorno al GF dopo il Covid: “Dieci giorni da incubo”

Alberto De Pisis torna nella casa del GF Vip dopo il Covid: “Blindato in silenzio per dieci giorni, è stato un incubo”. Dopo un lungo isolamento, l’ex di Taylor Mega si riunisce al resto del cast: “Mi siete mancati tantissimo”.

Buone notizie per Alberto De Pisis, che è finalmente riuscito a tornare nella casa del Grande Fratello Vip 7. Isolato per giorni in una stanza d’albergo a causa della sua positività al Covid-19, l’ex di Taylor Mega è ora sano come un pesce.

Finalmente negativo, ha varcato di nuovo la porta rossa per riunirsi agli altri vipponi: “Ma che belli che siete, tutti qui, ma lo sapete che mi siete mancati tantissimo? Finalmente sono tornato tra voi”. Sono stati giorni difficili per De Pisis, ancora molto provato dall’isolamento: “Sono stati dieci giorni in silenzio è stato un incubo. Blindato lì dentro. Dieci giorni che sono sembrati dieci mesi. A tratti avevo le allucinazioni.

Non potevo neanche guardare film, penso di essere dimagrito perché avevo zero appetito. Leggevo, meditavo”.

Era isolato dal 19 novembre, l’emergenza coronavirus è chiusa?

Con il ritorno di De Pisis, il cast del GF Vip 7 è di nuovo al completo. L’influencer 30enne è stato l’ultimo caso di positività nella casa, annunciato lo scorso 19 novembre: “In seguito ai quotidiani controlli medici, oggi Alberto De Pisis è risultato positivo al Covid-19.

Il concorrente è in buone condizioni ed ha lasciato momentaneamente la Casa per essere isolato. Rientrerà appena possibile. “.

Alberto De Pisis è stato anche l’ultimo tra gli isolati a rientrare. Negli scorsi giorni sono risultati finalmente negativi Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Wilma Goich e Luca Onestini.

Con nessun altro caso in sospeso, potrebbe essere giunta alla fine la “crisi Covid” del Grande Fratello.