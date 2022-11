GF Vip 7, nuovi ingressi rimandati: che cosa è successo?

GF Vip 7, rimandati i tre nuovi ingressi nella casa: che cosa è successo? Tre nuovi vip avrebbero dovuto unirsi al cast di concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini già ad inizio dicembre, ma la loro entrata sarà posticipata. Come mai?

Rimandati i tre nuovi ingressi al GF Vip 7: che cosa è successo?

Il Grande Fratello Vip 7 avrebbe potuto accogliere tre nuovi concorrenti già a dicembre. L’ingresso dei nuovi vip, tuttavia, è stato rimandato a gennaio 2023.

Come mai? La produzione si è vista costretta a posticipare il loro arrivo a causa dell’aumento di contagi da Covid-19 all’interno della casa. Non potendo garantire la sicurezza dei nuovi concorrenti, si è preferito aspettare che i vip positivi completino la quarantena. Ci sarà da attendere qualche settimana in più, così da permettere l’isolamento di altri eventuali positivi e il successivo rientro in gioco, senza rischi di ulteriore diffusione del coronavirus.

Chi sono i tre nuovi vip: le indiscrezioni sui concorrenti

Ma chi saranno i tre nuovi concorrenti del GF Vip 7? Alcuni nomi sono già confermati, mentre per altri ci sono solo voci e alcuni contatti con la produzione del programma. In prima fila c’è Umberto Smaila, che già a settembre affermò di essere pronto ad entrare nel cast. Per il settimanale Oggi un altro nome certo è quello di Milena Miconi. Gli altri nomi, invece, andrebbero a mettere un po’ di zizzania tra i più giovani della casa.

Si parla infatti di Ivana Mrazova, modella serba ed ex di Luca Onestini, e Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon apparentemente assai interessato a Micol Incorvaia. In lizza anche l’ex tronista Eugenio Colombo, di nuovo single dopo la fine della storia con Francesca Del Taglia.