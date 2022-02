Silvia Toffanin a Striscia la Notizia: novità a Mediaset

Per una settimana Silvia Toffanin sarà conduttrice di Striscia la Notizia assieme allo storico Ezio Greggio

Striscia la Notizia, storico programma di Canale 5, sperimenta una novità assoluta alla conduzione: la presenza di Silvia Toffanin. La notizia è arrivata mercoledì 9 febbraio 2022 e costituisce un esperimento eccezionale.

La conduzione di Silvia Toffanin a Striscia la Notizia durerà però solo una settimana, da lunedì 21 febbraio 2022, e al suo fianco ci sarà lo storico conduttore Ezio Greggio. Dal 28 febbraio 2022, invece, il timone della trasmissione passerà nella mani di Francesca Manzini e Gerry Scotti.

Silvia Toffanin ha quindi deciso di prestarsi a questa novità di breve durata, ma è solo un modo per sperimentare come se la cava in previsione della prossima stagione?

La crescita di ascolti di Silvia

Silvia Toffanin, regina di Verissimo, è una conduttrice televisiva che sta facendo sempre più strada e anno dopo anno sta avendo un incremento di ascolti. Verissimo, in onda il sabato pomeriggio su Canale 5, è infatti stato “raddoppiato” anche la domenica pomeriggio, conquistando uno spazio dopo Amici di Maria de Filippi. Fino a questo momento, però, gli ascolti sembrano dargli ragione e Silvia pare essere pronta ad affrontare anche questa nuova sfida.