Chi è Umberto Smaila: vita privata e carriera dell’ex showman

Chi è Umberto Smaila: famoso negli anni 80′ negli ambienti dello spettacolo, ha ricoperto e vestito i panni di diversi ruoli artistici. Oggi la sua vita è cambiata.

Chi è Umberto Smaila: vita privata

Umberto Smaila è nato a Verona il 26 giugno 1950. Umberto è stato sposato due volte. Il suo primo matrimonio è stato quello con Patrizia Frassini, madre dei suoi due figli, Rudy e Giorgia. Hanno divorziato nel 2008, e nello stesso anno l’artista si è sposato con l’attuale moglie, Fanny Minati, da cui ha avuto altri due figli: Roy e Greta.

In seguito all’uscita dal mondo dello spettacolo e della musica, si è dedicato per lo più alla propria attività imprenditoriale. Ha fondato infatti nel corso degli anni oltre dieci locali a marchio Smaila’s, tra cui uno a Sharm el-Sheikh, uno a Latina, uno a Gallipoli e uno anche nella sua Verona.

Umberto Smaila: carriera

Nel 1971 inizia la sua carriera con l’amico di sempre, Jerry Calà, Franco Oppini, Granandrea Gazzola, Nini Salerno e Spray Mallaby con cui fonda il gruppo cabarettistico I Gatti di Vicolo Miracoli, con cui ha debuttato al Derby Club di Milano.

Proprio con I Gatti di Vicolo Miracoli, inoltre, ha girato tantissimi film e programmi televisivi con cui si è dilettato anche dal punto di vista musicale.

Gli anni 80′ hanno portato fortuna e successo in televisione con una serie di programmi. Umberto Smaila ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della televisione in qualità di conduttore televisivo. In quegli anni, inoltre, gli venne affidata la fascia del day time di Canale 5.