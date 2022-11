Chi sono i tre nuovi concorrenti del GF Vip: quando entrano in casa?

Chi sono i tre nuovi concorrenti del GF Vip 7? Quando faranno il loro ingresso nella casa? Un altro gruppo di vipponi è pronto a partecipare al reality show più longevo della tv italiana. Di chi si tratta?

GF Vip 7, tre nuovi concorrenti in arrivo: di chi si tratta?

Alfonso Signorini è pronto ad accogliere una terza tornata di nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip 7. La produzione ha confermato l’ingresso di tre nuovi vipponi nella casa più spiata d’Italia.

Si hanno ancora poche conferme sull’identità delle tre celebrità. L’unica certezza è Umberto Smaila: il conduttore aveva confermato già a settembre di aver dato la sua disponibilità per un ingresso in corsa al Grande Fratello. Per gli altri due posti circolano molti nomi intriganti. In prima fila, secondo Oggi, c’è Milena Miconi, ex primadonna del Bagaglino e spesso ospite nei salotti tv di Barbara D’Urso. Il settimanale commenta la mossa con ironia, definendo il GF una sorta di “agenzia di ricollocamento di vecchie glorie del Bagaglino”.

Gli altri nomi, invece, andrebbero a mettere un po’ di zizzania tra i più giovani della casa. Si parla infatti di Ivana Mrazova, modella serba ed ex di Luca Onestini, e Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon apparentemente assai interessato a Micol Incorvaia. In lizza anche l’ex tronista Eugenio Colombo, di nuovo single dopo la fine della storia con Francesca Del Taglia.

Quando entreranno nella casa: l’ingresso rimandato causa Covid

Gli ingressi dei tre nuovi gieffini erano stati inizialmente organizzati per l’inizio di dicembre. La produzione si è però vista costretta a rimandare il loro arrivo, a causa dell’imprevista diffusione del Covid-19 nella casa. Con già cinque concorrenti contagiati, dopo la positività di Wilma Goich, e tanti ancora che mostrano sintomi sospetti, gli autori hanno preferito posticipare l’entrata dei nuovi concorrenti per gennaio 2023. In questo modo il resto del cast avrà modo di completare la quarantena e rientrare in gioco senza rischio di diffondere il virus.