GF Vip 7, Amaurys Perez e la bestemmia in diretta: squalifica in arrivo?

GF Vip 7, Amauryz Perez nei guai per la bestemmia in diretta, rischia la squalifica. L’ex campione di pallanuoto pare aver sparato una sonora imprecazione verso la fine dell’ottava puntata del reality. Alfonso Signorini: “Verificheremo, il fatto deve essere inconfutabile”.

GF Vip 7, la bestemmia in diretta di Amauryz Perez, rischia la squalifica

Non c’è pace per i concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Dopo la “purga” dei bulli di Marco Bellavia e il ritiro di Sara Manfuso, un altro vippone rischia di abbandonare la casa del GF prima del tempo.

L’ex pallanuotista Amauryz Perez è infatti accusato di aver bestemmiato in diretta tv a pochi minuti dalla fine dell’ottava puntata. Ecco la clip incriminata, che ha già fatto il giro del web, dove si sente chiaramente l’imprecazione.

Ora Perez rischia davvero di essere squalificato dal reality, soprattutto considerato che questa è la sua seconda infrazione. Già una settimana fa l’atleta di origini cubane si era lasciato sfuggire una chiara bestemmia. Questa volta la produzione potrebbe decidere di prendere seri provvedimenti, come già accaduto in molte edizioni precedenti del programma.

L’annuncio di Alfonso Signorini: “Verificheremo i fatti, deve essere inconfutabile”

Alfonso Signorini ha avvertito gli spettatori del GF di aver recepito le molte segnalazioni dal web con un annuncio in puntata in cui non ha fatto nomi. Il conduttore fa un discorso molto cauto in cui assicura che verranno fatte verifiche: “Nel corso del live ci è stata segnalata una presunta bestemmia, naturalmente le conseguenze in caso di bestemmia sono dure.

Proprio per questa ragione il fatto deve essere inconfutabile e necessita di verifica con gli strumenti più adatti”.