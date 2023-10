Sergio Muniz, chi è: moglie, figlia, Sanremo, fidanzata, malattia dell’attore

Sergio Muniz oggi: è un attore e prima ancora modello spagnolo che ha fatto le sue fortune in Italia nel mondo della fiction e nello spettacolo televisivo vincendo anche un reality.

Sergio Muniz, chi è: dove vive

Sergio Muniz è nato il 24 Settembre 1975 a Bilbao in Spagna. Per amore ha lasciato Milano ed oggi vive in una frazione di Bonassola, un paesino di cinquanta abitanti vicino alle Cinque Terre. Risiede con la fidanzata in un grande villa in compagnia di alcuni animali: galline, tre gatti e da poco un cane di nome Arcibaldo.

Sergio Muniz ha sviluppato la sua carriera artistica come attore, cantante e modello spagnolo. Nel 1995 è arrivato in Italia come modello pubblicitario. Il debutto da attore, arriva con il ruolo da protagonista nella serie tv, La signora delle camelie. Poi ha preso a parte principalmente a fiction come Io non dimentico, Terapia d’urgenza su Rai 2, Squadra antimafia – Palermo oggi 3. Nel 2004 ha vinto la seconda edizione del reality show L’isola dei famosi.

Sergio Muniz: moglie e figlia

L’attore nel 2009, ha sposato la bellissima modella Beatrice Bernardin. La modella è stata la moglie di Sergio Muniz dal 2009 al 2017. Quando ha incontrato l’attore spagnolo quando aveva da poco avuto la figlia Giorgia, nata da una precedente relazione

Sergio Muniz: fidanzata

Attualmente, è fidanzato con Morena Firpo, un’insegnante di yoga con la quale sta da alcuni anni. I due a gennaio sono diventati genitori del piccolo Yari nato a gennaio 2021. I due vivono in una frazione di Bonassola, un paesino di cinquanta abitanti vicino alle Cinque Terre.

Malattia dell’attore

L’attore ha raccontato di essere finito al pronto soccorso a causa di un’esofagite da reflusso gastroesofageo. “Nel mio esofago c’era materia acida risalita dallo stomaco, che ne irritava e ledeva la mucosa. Mi hanno subito praticato due flebo di farmaci miorilassanti e antiacidi. E mi hanno rimandato a casa prescrivendomi un mese di quegli stessi medicinali, da prendere per bocca” ha dichiarato.