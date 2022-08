Nedved, video diffuso mentre era ubriaco: le immagini diventano virali sul web e fanno discutere

Nedved, video: nelle ultime ore sono state diffuse delle immagini del dirigente della Juventus che stanno facendo discutere. Nei brevi filmati sembra che Nedved sia particolarmente brillo e viene ripreso anche in atteggiamenti sexy con alcune ragazze.

Nedved, video diffuso mentre era ubriaco

Nelle ultime ore, stano circolando sul web delle immagini di Pavel Nedved, dirigente ed ex giocatore della Juventus, mentre si diverte in un locale con delle ragazze e sembra piuttosto brillo.

Non si sa a quando risalgono le immagini ma hanno sollevato un polverone sui social. Nessun commento ufficiale ovviamente né da parte del diretto interessato né dalla società.

Le immagini diventano virali sul web e fanno discutere

Nedved viene ripreso mentre balla con tre ragazze in un locale, e a una di loro tocca il seno. Circola anche un secondo video, nel quale un uomo che sembra essere sempre Nedved si allontana dal locale da solo a fine serata.

Nel primo breve video si sente la musica e dire “guarda che poppe che c’ha”.

Tante polemiche e critiche sui social al dirigente della Juventus: “Che Nedved non fosse in linea con le politiche societarie è palese, ma addirittura a questi livelli?”, oppure: “È in crisi di mezza età? Quando capitano queste cose al di là dell’antipatia per il soggetto, provo sempre un po’ di tristezza” e ancora: “forse si spiega il declino societario bianconero sul mercato degli ultimi 3 anni”.

E ancora: “Su Nedved c’è poco da dire: non commento i video circolati in rete di lui barcollante o di lui in clima festaiolo con giovani ragazze, mi limito a dire che non è la prima volta che costui ha comportamenti non in linea con il suo ruolo, stile non pervenuto”.

