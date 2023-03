GF Vip 7, chi sono i nominati fino al 9 marzo: sondaggi, come votare

GF Vip 7, chi sono i nominati fino al 9 marzo? Sono sette i concorrenti al televoto questa settimana, tutti a rischio eliminazione. Chi lascerà la casa del Grande Fratello? Come votare il proprio vip preferito per salvarlo? Scopriamolo insieme.

GF Vip 7, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino al 9 marzo

Il Grande Fratello Vip 7 ha la sua prima finalista, Oriana Marzoli. L’affascinante showgirl ha ottenuto il 28,3% delle preferenze nell’ultimo televoto, trionfando in un testa a testa con Tavassi e Antonella e conquistandosi un posto nella fase finale del programma. D’ora in poi Oriana sarà immune a tutte le nomination fino all’ultima puntata del GF. I nominati fino al 9 marzo, tuttavia, non avranno questo lusso: per loro si apre un televoto eliminatorio. Saranno sette i vip a giocarsi un posto nella casa fino a giovedì prossimo: Luca Onestini, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Alberto De Pisis, Giaele De Donà, Milena Miconi e Davide Donadei.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Alberto, Antonella, Davide, Giaele, Onestini, Milena e Nikita. #GFVIP pic.twitter.com/hFoSQ1K9hA — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 7, 2023

In base ai dati raccolti nei primi sondaggi, si prospetta un testa a testa tra quattro concorrenti. I più a rischio, con preferenze sotto il 10%, sono Giaele, Alberto, Milena e Davide. In particolare, l’ex tronista è per il momento ultimissimo sia su RealityHouse che su Forumfree, rispettivamente con il 4% e il 5,28% dei voti. Donadei potrebbe quindi essere costretto a lasciare la casa tra tre giorni, ma non è detta l’ultima parola. Giaele Alberto e Milena hanno pochissimi punti percentuali di vantaggio e la situazione potrebbe capovolgersi facilmente entro il 9 marzo.

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: