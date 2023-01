Edoardo Ercole, chi è il figlio di Serena Grandi: vita privata, lavoro, fidanzato

Chi è Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi. Tutto sul 33enne, spesso ospite in tv insieme a sua madre. Che lavoro fa? È fidanzato? Cosa sappiamo esattamente di lui?

Chi è Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi: vita privata, lavoro, carriera

La celebre attrice erotica Serena Grandi, musa di Tinto Brass negli anni Ottanta, ha un figlio, Edoardo Ercole. È nato il 19 Dicembre 1989 dall’unione con il suo primo marito Beppe Ercole, arredatore e antiquario deceduto nel 2010.

Edoardo ha 33 anni, è laureato in Scienze della Comunicazione e ha un profilo instagram con oltre 12mila follower. Anche lui è un noto personaggio televisivo. Lavora infatti come agente dei vip ed è spesso ospite di trasmissioni, tra cui Pomeriggio 5, sia da solo che insieme alla madre.

Il giovane è omosessuale e non lo ha mai nascosto, raccontando anzi la storia del suo coming out insieme alla madre a Oggi è un altro giorno: “Avevo 14 anni quando ho fatto coming out, avevo già consapevolezza a 12/13 anni e io ho passato momenti atroci. Ho ricevuto insulti, scritte orrende sotto il mio civico, ma ho sofferto in silenzio, anche se lei comunque ci è arrivata. Avrei preferito farlo in maniera diversa”.

Vita privata: è fidanzato?

Nel corso della sua vita Edoardo Ercole ha avuto diversi flirt, ma non è noto, al momento il nome di un suo fidanzato o del suo compagno attuale.

L’agente dei vip non è solito condividere troppi dettagli circa la sua vita sentimentale sui social, per cui le informazioni al riguardo sono molto risicate. Non è detto, tuttavia, che non sbuchi qualche nuova informazione sul suo profilo Instagram dove, sebbene di rado, pubblica qualche scatto dalla sua quotidianità.