Nicole Murgia attacca Antonella Fiordelisi: “Quante cose avrei da dire…”

Cosa ha detto Nicole Murgia su Antonella Fiordelisi: “Quante cose avrei da dire, la verità verrà a galla”. Eliminata dal GF Vip 7, l’attrice ha molte cose da dire all’ex schermitrice: “Cara vittimella, parli solo quando sai che non posso rispondere”.

Nicole Murgia attacca Antonella Fiordelisi, cosa è successo tra loro?

Nicole Murgia è appena tornata a casa dopo la fine della sua esperienza al Grande Fratello Vip 7. L’attrice è riapparsa su Instagram, felice di aver riabbracciato la sua famiglia e i suoi amici. L’ormai ex gieffina ne ha approfittato anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, attaccando duramente Antonella Fiordelisi. L’influencer salernitana ce l’ha infatti ancora con lei per l’episodio della palpata nel van “concessa” ad Edoardo Donnamaria. In puntata, la Fiordelisi aveva affermato di non avercela con Nicole ma con Edoardo. Dopo la sua uscita, tuttavia, Antonella se l’è presa anche con l’attrice, chiamandola una “donna di pochi valori”.

Cosa ha detto Nicole: “Quante ne avrei da dire…la verità verrà a galla”

La frecciata di Antonella ha infastidito non poco Nicole Murgia, che ha risposto a tono con un lungo messaggio in una storia Instagram: “Leggo commenti pesanti, insulti sulla mamma che sono e sulla donna che sono. Gente che augura la morte. Poi oggi sento te Antonella parlare di me come carnefice, come donna da pochi valori. Vittimella cara, ieri sera non era colpa mia e oggi spari a zero sapendo che non posso risponderti? Troppe cose ci saranno da dire su di te ma come mi insegni la verità viene a galla. Sono fiera di ciò che sono, della persona che sono stata senza fare male a nessuno. Ho costruito rapporti veri con persone che faranno parte della mia vita. Bombetta vi abbraccia uno a uno a tutti voi che mi state dimostrando affetto, grazie”.