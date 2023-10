GF 2023, anticipazioni puntata 26 ottobre: liti furiose in casa

GF 2023, le anticipazioni della puntata di giovedì 26 ottobre. Tante liti e confronti accesi tra i concorrenti della casa più spiata d’Italia negli ultimi giorni, Alfonso Signorini è pronto a fare da paciere.

GF 2023, anticipazione puntata 26 ottobre: ondata di litigate e battibecchi

Manca poco alla quattordicesima puntata del Grande Fratello 2023, in onda questa sera, giovedì 26 ottobre, su Canale 5. I riflettori sono puntati sul clima tesissimo che ha pervaso la casa negli ultimi giorni. Molti concorrenti si sono resi protagonisti di accese litigate e battibecchi che hanno senz’altro movimentato la situazione. In prima fila ci sono Paolo Masella e Letizia Petris: il macellaio, dopo aver dichiarato i suoi sentimenti, è gelosissimo della vicinanza tra Letizia e Vittorio Menozzi e non ne ha fatto segreto. Il conduttore Alfonso Signorini si prepara a mettere i due faccia a faccia per un confronto diretto.

Vittorio è il pomo della discordia anche nello scontro tra altri due concorrenti, la favorita del pubblico Beatrice Luzzi e la chef Rosy Chin. L’ex attrice di Vivere è andata su tutte le furie quando Rosy ha definito il modello “fastidioso”. Le due si sono poi rese protagoniste di un litigio furioso che verrà senz’altro riproposto in puntata. Infine avrà senz’altro spazio la faida tra Massimiliano Varrese e Grecia Colmenares. La showgirl venezuelana ha preso le parti di Heidi Baci e ha lanciato accuse che han fatto infuriare l’attore: : “Qualche giorno fa, era notte. Lui è arrivato in camera sul letto di Heidi, lei gli ha detto ‘no aspetta’. Lui gli ha detto ‘voglio parlare con te adesso’. Lei ha detto ‘no domani’. Io ho parlato con Heidi dopo, lei mi ha confermato, ma avevo già visto tutto. Per questo dico che lui dovrebbe chiedergli scusa. Lui è arrivato sopra di lei e l’ha abbracciata da sopra. Dovevo dirlo scusatemi”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

I nominati e i sondaggi, chi andrà al televoto eliminatorio?

Due dei concorrenti più discussi di questa edizione sono al momento in nomination: Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. Uno di loro andrà al prossimo televoto eliminatorio e si giocherà un posto in casa con Valentina Modini. È di fatto una lotta impari tra la concorrente più popolare tra il pubblico e uno dei gieffini più controversi nelle ultime settimane. Negli ultimi giorni il divario tra i due nei sondaggi è diventato sempre più ampio: Beatrice è arrivata vicina all’80% delle preferenze su Isa e Chia e Reality House e si è mantenuta sul 74% su Forumfree. Varrese sembra ormai destinato a giocarsi il posto con Valentina, anche lei poco apprezzata dagli spettatori, ma i recenti confronti al veleno con Heidi Baci potrebbero costargli caro.