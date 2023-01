Piero Chiambretti: figlia, ex compagna, flirt, storie d’amore

Piero Chiambretti, conosciuto per essere un comico, conduttore, attore e regista, sarà ospite della trasmissione di Cristiano Malgioglio “Mi casa es tu casa”. In questa puntata speciale Chiambretti ripercorrerà i momenti più significativi del suo percorso, a partire dai primi passi in Rai fino all’arrivo sul palco dell’Ariston. Ma chi è la figlia di Piero Chiambretti e chi sono le sue ex compagne?

Attualmente è single.

Piero Chiambretti: figlia

Nel corso della sua vita Piero Chiambretti ha avuto diverse relazioni importanti, ma a renderlo padre è stato Federica Laviosa, con la quale all’età di 54 anni ha avuto una figlia che ha chiamato Margherita.

I due genitori si sono lasciati ma oggi il conduttore si dedica anima e corpo a crescere sua figlia Margherita: “La mia vita è cambiata da quando nel 2011 è nata Margherita – ha detto al settimanale Oggi in una intervista nel settembre del 2022 – con lei non mi sento più al centro dell’attenzione. Vedo la mia vita attraverso il suo sguardo. Portarla allo zoo, al cinema, al museo Egizio di Torino, sono gioie impagabili”.

Ex compagna e figlia di Piero Chiambretti

L’ultima storia d’amore importante in ordine temporale di Chiambretti è stata quella con Federica Laviosa, che appunto l’ha reso padre. La donna ha partorito la figlia Margherita nel 2011, ma i due poi si sono lasciati nel 2016.

L’amore con Ingrid Muccitelli

Prima di conoscere Federica, Chiambretti è stato con la collega Ingrid Muccitelli, ex volto di Linea Verde, per ben sette anni.

La loro relazione si chiude, tuttavia, nel 2009 a causa di inconciliabili aspettative di coppia, nonostante anche la donna desiderasse ardentemente il matrimonio.

Flirt

Il conduttore, nel corso della sua carriera, pare abbia avuto anche un flirt con la violinista dell’Ariston Elena Majoni, che sarebbe durato due anni.