Chanel Totti e Cristian Babalus a 150 km/h in autostrada, il video sui social

La giovanissima Chanel Totti, seconda figlia di Francesco Totti ed Ilary Blasi, è finita suo malgrado al centro di una serie di polemiche online insieme al suo ragazzo, l’influencer 20enne Cristian Babalus. Di ritorno da un viaggio insieme a Tenerife, i due sono finiti in una bufera a causa di alcune storie Instagram di Babalus. L’influencer ha infatti pubblicato una serie di video in cui appare alla guida della sua Lamborghini, mentre sfreccia a 150 chilometri orari in autostrada nella corsia di sorpasso. Babalus tiene il volante con una mano sola, mentre con l’altra riprende il tutto con il telefono. In un video successivo appare anche Chanel, seduta al suo fianco e con una mano sulla gamba del suo ragazzo.

La storia della coppia e le continue polemiche

Cristian Babalus e Chanel Totti stanno insieme ormai da un anno. In questo periodo si sono guadagnati un vasto seguito di fan, ma anche moltissime critiche da una fetta di utenti del web. In particolare in molti non digeriscono la vita lussuosa della coppia, spesso in giro per il mondo in hotel e resort di lusso. Lo scorso settembre i profili Instagram di Cristian e Chanel son stati sommersi da commenti inaciditi dopo il loro soggiorno all’Hôtel de Paris Monte-Carlo, dove una sola notte di alloggio può arrivare a costare oltre 1.200 euro: “Ma la scuola? Hai sedici anni, sei fidanzata e non vai a scuola. Genitori assenti che le permettono tutto”. E ancora: “Ciao poveri: yacht e soldi di mammina e papino”. Non mancano frecciate anche a Totti ed Ilary: “Occhio a spendere e spandere, che tua madre è disoccupata e tuo padre in pensione”.