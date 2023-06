Massimiliano, chi è il compagno di Silvia Mezzanotte: cosa sappiamo di lui?

Chi è Massimiliano, compagno di vita di Silvia Mezzanotte. Da molti anni al fianco dell’ex cantante dei Matia Bazar, non fa parte del mondo dello spettacolo: “In amore sono stata molto fortunata, ho incontrato un uomo meraviglioso”.

Chi è Massimiliano, compagno di Silvia Mezzanotte: cosa sappiamo su di lui?

Il misterioso Massimiliano è lo storico compagno di vita di Silvia Mezzanotte, ex cantante di Matia Bazar negli ultimi tempi in tour con Carlo Marrale. Si sa veramente pochissimo sul suo conto. L’uomo non fa parte del mondo dello spettacolo e tende a tenersi ben lontano dai riflettori. Le uniche informazioni disponibili sul conto di Massimiliano vengono dai racconti della cantante, che ha spesso parlato di lui durante le sue ospitate televisive. I due appaiono spesso insieme sul profilo Instagram dell’ex Matia Bazar, ma l’uomo preferisce evitare l’attenzione dei tabloid.

“L’amore per me è importante.” -ha affermato Silvia Mezzanotte, intervistata da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno– “In amore sono stata molto fortunata. Ormai sono 11 anni, ho incontrato quest’uomo meraviglioso, siciliano, si chiama Massimiliano. Non gli piace che si parli di lui, quindi il fatto che lo sto facendo è in realtà una sorpresa“.

Il primo incontro della coppia: “Tutto grazie ad uno spettacolo”

Nel contro dell’intervista la cantante ha svelato qualche dettaglio sul suo primo incontro con Massimiliano e sulla sua occupazione: “Ci siamo incontrati per uno spettacolo che aveva organizzato perché lui si occupa di disabilità e io, in quella circostanza, ho cantato di fronte ad un pubblico che era metà udente e metà sordo. Lui mi aveva chiesto le canzoni perché, con le sue assistenti, le segnava in modo che anche le persone sorde potessero fruirne. Da lì è iniziato un percorso che ci ha poi portati a stare insieme“. I due non hanno mai avuto figli insieme: “Non è arrivata l’occasione, poi quando ho incontrato Massimiliano, eravamo già grandi. Lui, poi, ha già un figlio. Ma non mi manca la maternità”.