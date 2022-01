Chi è Marco Rossetti: età, fidanzata, “Doc nelle tue mani”, carriera

Marco Rossetti è un attore protagonista della seconda serie di Doc - nelle tue mani in onda in prima serata sulla Rai

Marco Rossetti è un attore attualmente protagonista della fiction Rai Doc – nelle tue mani. Nel corso della sua carriera, però, ha partecipato a diversi progetti cinematografici.

Chi è Marco Rossetti

Marco Rossetti, 36 anni già compiuti, è nato a Roma l’8 settembre 1985. Fin da giovanissimo è sempre stato attratto dal mondo dello spettacolo, tanto da essersi diplomato al Centro sperimentale di cinematografia nel 2011. Le sue prime esperienze sono a teatro, ma il debutto in televisione avverrà con Distretto di Polizia nel 2005.

Nel 2010 è per la prima volta al cinema con Scontro di civiltà per poi entrare a far parte del cast della fiction R.I.S. Roma – Delitti imperfetti nel ruolo del tenente Bartolomeo Dossena. Nel 2014 è selezionato per la fiction Le mani dentro la città confermando la sua figura come un attore affermato. Il 2015, infatti, è un anno dove lo si vede in Squadra mobile nel ruolo di Riccardo Pisi e prenderà poi parte, nel 2018, alla fiction di successo Il cacciatore.

Nella seconda edizione della serie tv Doc – Nelle tue mani interpreta uno dei protagonisti, Damiano Cesconi.

Fidanzata

Marco Rossetti ha attualmente una relazione con Beatrice Arnera, anche lei attrice che si è distinta per la partecipazione ad alcune fiction come Il Commissario Montalbano, Solo per amore 2, Un passo dal cielo. I due si sono conosciuti durante un provino e da quel momento non si sono più lasciati. I due hanno dieci anni di differenza (Beatrice è classe 1995) ma questo per la coppia non è mai stato un problema.

Curiosità

Marco, oltre che un attore, è anche sportivo. Sappiamo che pratica pugilato e che per diversi anni (circa 10 anni) ha giocato nella Serie B di pallanuoto.