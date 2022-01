Sara Lazzaro è un’attrice di 37 anni originaria di Rovolon, in provincia di Padova. È nota al pubblico soprattutto per aver recitato nella fiction di Rai 1 Doc – Nelle tue mani. Ecco chi è Sara Lazzaro.

Chi è Sara Lazzaro di “Doc – Nelle tue mani”

Sara Lazzaro è nata a Rovolon, in provincia di Padova, il 15 settembre del 1984 sotto il segno della Vergine. È sempre stata appassionata di recitazione, ma anche di arte, ambito che continua a coltivare e ad affiancare alla sua principale carriera.

Infatti, ha studiato presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, ottenendo la laurea proprio in Arti visive e dello spettacolo. Successivamente si è trasferita a Londra, per specializzarsi al Drama Centre con un Master in Performance.

La sua carriera di attrice è decollata nel 2009, data in cui ha preso parte al suo primo film: Blind Maze, di Heather Parisi. In seguito ha ottenuto svariate parti in numerosi lungometraggi e serie tv, viaggiando tra Italia, Gran Bretagna e Stati Uniti.

Tuttavia, è divenuta nota al pubblico italiano per la partecipazione alla fiction Doc – Nelle tue mani, in cui ha recitato nei panni di Agnese Tiberi. Ha inoltre preso parte alle serie The Young Pope e Braccialetti Rossi.

La vita privata dell’attrice

Sara Lazzaro tiene lontano dai riflettori la propria vita privata. Pur essendo presente sui social, infatti, non condivide quasi mai contenuti personali e afferenti alla sua sfera più intima. Sembra, però, che oltre all’arte coltivi la passione per lo sport.

In particolare, per il tennis, l’equitazione e il nuoto.

Ma non è tutto, perché sa suonare la chitarra, cantare e ama viaggiare per il mondo. Non è noto, però, se nel suo cuore ci sia qualcuno. Al momento, sembra che Sara Lazzaro non sia sposata e che non abbia figli. Oggi l’attrice continua a spostarsi, dividendosi tra i tanti impegni lavorati, e a coltivare le sue tante passioni.