Chi è Alberto Malanchino: “Doc nelle tue mani”, serie tv, Burkina Faso, vita privata

Alberto Malanchino è un attore che, nella serie tv Doc nelle tue mani, interpreta il ruolo di Gabriel. Ma cosa sappiamo di lui?

Chi è Alberto Malanchino

Alberto Malanchino, nato il 16 ottobre 1992 a Cernusco sul Naviglio (provincia di Milano), è un attore che si sta facendo strada nel mondo del piccolo schermo. Registrato all’anagrafe come Alberto Boubakar Malanchino, il giovane ha un padre Italiano e una mamma originaria del Burkina Faso.

L’attore, che ha vissuto per tre anni anche in Burkina Faso, è poi tornato in Italia dove ha vissuto gran parte della sua giovinezza. Nel 2016 si è diplomato a Milano alla scuola civica di Teatro Paolo Grassi da cui ha iniziato il sogno di una carriera di attore.

I lavori in tv

Sul piccolo schermo Alberto, dopo un periodo di studi, debutta come volto di alcune fiction come “La strada di casa”, “Crozza nel Paese delle meraviglie”, “Camera Cafe”, “Un passo dal cielo” e “Don Matteo”.

Nel 2019 è nel cast della produzione Netflix “Summertime” ed è uno dei protagonisti della prima e della seconda stagione di Doc nelle tue mani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Malanchino (@albertomalanchino)

Vita privata

Della vita privata dell’attore non si sa quasi nulla anche perchè è davvero molto riservato.

Sulla sua pagina Instagram non ci sono foto che possano fare pensare ad un fidanzamento, motivo per cui si presume che l’attore attualmente sia single.