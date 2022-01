Chi è Gianmarco Saurino, da “Che Dio ci Aiuti” a “Doc nelle tue mani”

Gianmarco Saurino è un attore televisivo e doppiatore che ha preso parte a diverse serie televisive targate Rai. Conosciamolo un po’ meglio.

Chi è Gianmarco Saurino: esordi e carriera

Gianmarco Saurino, originario di Foggia, è nato il 12 dicembre 1992 (ha quindi 29 anni). Fin da quando era molto giovane ha manifestato un grande interesse per il mondo dello spettacolo, della recitazione in particolare, tanto da rimarcare una grande determinazione ad entrare nel mondo del cinema.

La sua formazione, quindi, passa per il Teatro Sperimentale Limoni in Puglia e per il Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma poi, dove consegue il diploma dopo essersi definitivamente trasferito. Proprio nella Capitale, dove Gianmarco ha approfondito gli studi, che il ragazzo inizia ad affermarsi e a farsi notare nel mondo dello spettacolo e del cinema. L’esordio in tv arriva nel 2015 con “Questo è il mio paese” e nel 2017, grazie a “Che Dio ci Aiuti”, si lancia verso un successo ancora maggiore.

Nel 2016 recita in Non dirlo al mio capo 2 accanto a Vanessa Incontrada e nel 2022 è uno dei protagonisti della fiction Rai Doc – nelle tue mani (assieme a Pierpaolo Spollon, Luca Argentero e Matilde Gioli).

Vita privata: single o impegnato?

attualmente parrebbe essere single anche se esce da una relazione chiusa da non molto tempo. L'attore, infatti, ha fatto sapere che per cinque anni è stato impegnato con una donna, precisamente una chef pugliese, conosciuta durante un soggiorno a Firenze. Alla fine i due si sono lasciati, probabilmente anche per la difficoltà di vivere una relazione a distanza (lei viveva a Firenze, lui a Roma). Per un certo periodo, inoltre, si è pensato ad un flirt dell'attore con l'attrice Aurora Ruffino, con cui ha lavorato sul set di Non dirlo al mio capo 2 ma questa indiscrezione non è mai stata confermata.