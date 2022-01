Chi è Alice Arcuri, nuovo primario (cattivo) di “Doc”

Chi è Alice Arcuri: l’attrice è la new entry della fiction in onda su rai 1 Doc- Nelle tue mani. Un volto femminile molto presente in televisione e non solo.

Chi è Alice Arcuri

Alice Arcuri è nata a Genova l’11 febbraio 1984. Proviene da una famiglia di medici. Si diploma al Liceo Classico Andrea D’Oria. Dopo la laurea in Lettere, si forma presso la Scuola del Teatro Stabile, dove termina il percorso formativo nel 2006.

Nella sua carriera ha ricevuto il premio Hystrio – miglior esordiente italiana. Dopo l’esordio nel cortometraggio Resta (2008) di Anna Bucchetti, ha recitato in La Regola del Piombo di Giacomo Arrigoni, nonché il cortometraggio Iamland di Enrico Mazzanti. Ha interpretato Alma nella fiction Don Matteo 11 (2018), accanto a Terence Hill.

Per la regia di Maria Sole Tognazzi la vediamo in Petra (2020), che precede la partecipazione ad altre due serie, nel 2021: Fedeltà di Andrea Molaioli e Stefano Cipani; Blanca di Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli.

L’esperienza dunque non solo in fiction ma si è fatta conoscere anche ad esempio nel film I tre moschettieri di Giovanni Veronesi e in Tutta colpa di Freud.

L’attrice ha una relazione con Luigi Risso, di cui però non è nota la professione. La coppia vive a Genova: dalla loro unione, è nato un figlio.

Nuovo primario (cattivo) di “Doc”

Nel 2022 eccola nel cast di Doc Nelle tue mani 2, nei panni del nuovo primario del reparto di Luca Argentero e della sua squadra.

Il suo personaggio si inserisce con un’onda negativa nella storia e come figura contrapposta ad esempio al personaggio di Agnese molto legato a Fanti, interpretato proprio da Argentero.