Chi è Giusy Buscemi di Doc Nelle tue mani 2

Giusy Buscemi è un’attrice, nonché ex modella ed ex Miss Italia 2012, siciliana di 27 anni. È celebre soprattutto per aver interpretato Manuela Nappi in Un passo dal cielo e per essere stata la protagonista delle prime stagioni della fiction Il paradiso delle signore. Al momento è impegnata nella serie televisiva DOC – Nelle tue mani, in cui riveste il ruolo di Lucia Ferrari. Inoltre, è sposata con il regista Jan Michelini, con il quale ha avuto due figli.

Ecco chi è Giusy Buscemi.

Chi è Giusy Buscemi: biografia e carriera