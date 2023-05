Era tutto pronto a Napoli per la festa scudetto tanto attesa, che però è stata rimandata. Non è bastato il pari al Maradona contro la Salernitana per festeggiare aritmeticamente la conquista del campionato italiano di Serie A, ma la festa per il Napoli è soltanto rimandata.

Napoli, festa scudetto rimandata: quando ci sarà la festa?

La città di Napoli, dopo tanta attesa, aspetta di festeggiare uno storico scudetto. Il giorno della festa, però, dipenderà anche da quello che l’inseguitrice in classifica avrà come risultati nei prossimi giorni e sarà molto probabilmente o mercoledì o giovedì.

Il Napoli è attualmente a 79 punti nella classifica di Serie A e, dunque, è a 1 solo punto, contando solo sulle proprie forze, dalla certezza aritmetica del tricolore. La squadra di Spalletti dunque, semplicemente pareggiando a Udine nel prossimo infrasettimanale di campionato giovedì sera, sarebbe certa del titolo.

Lo scudetto a un passo