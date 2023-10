Amanda Lear contro i Maneskin: “Non sapevo chi fossero”

Amanda Lear contro i Maneskin: la soubrette e cantante francese si è confessata nel programma su Rai3 condotto da Geppi Cucciari. In particolare, ha colpito il passaggio sul gruppo musicale diventato famoso in tutto il mondo.

Amanda Lear contro i Maneskin

Amanda Lear è stata ospite del programma su Rai3 di Geppi Cucciari dal titolo Splendida Cornice. Del suo racconto ha colpito , in particolare, un passaggio sulla famosa band italiana dei Maneskin. La soubrette francese ha svelato l’aneddoto durante un’intervista.

Il duro commento: “Non sapevo chi fossero”

La cantante ha dichiarato di aver rifilato un bel no ai Maneskin che l’avevano contatta per averla sul palco dell’Ariston insieme a loro: “Ah sì è vero. Però quello è stato uno sbaglio. Io devo ammettere che non li conoscevo”, ha raccontato Lear a Geppi Cucciari. “Adesso sono famosi, ma tre anni fa all’estero no. Dunque quando mi hanno chiamata ho detto ‘vabbè ok ma quanto mi pagate?’. Loro si sono offesi ‘ma quale pagare, siamo un gruppo famosissimo’. E io ho detto ‘ok ma io sono a Parigi e devo prendere un aereo e venire in Italia da voi a Sanremo e truccarmi’. E insomma, la cosa non si è fatta, però mi dispiace”, conclude la diva.