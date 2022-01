Luca Argentero vita privata: moglie, figli, ex moglie, Grande Fratello

Scopriamo qualcosa in più sulla vita privata di Luca Argentero. Tutto sugli amori e gli affetti dell’attore e conduttore italiano, diventato famoso grazie al Grande Fratello. Chi è la sua ex moglie? Ha figli? Chi è la sua attuale compagna?

Luca Argentero, vita privata: moglie e figli dell’attore

Luca Argentero, 43 anni, è un amatissimo attore e personaggio del mondo dello spettacolo. La sua ex moglie è l’attrice e doppiatrice Myriam Catania.

La coppia si mise insieme nel Luglio del 2004 e si sposò pochi anni dopo nel 2009. Rimasero insieme per diversi anni, prima di separarsi e divorziare nel 2016. Pressato dalla curiosità di ammiratori e giornali, Luca Argentero spiegò: “Sono convinto che tutti e due abbiamo fatto del nostro meglio. Purtroppo non è andata bene”.

L’attuale compagna di Luca Argentero è l’attrice Cristina Marino, conosciuta nel 2015 sul set di Vacanze ai Caraibi.

I due attori hanno una figlia piccola, Nina Speranza, nata nel 2020. Vivono insieme a Città del Piave, dove si sono finalmente sposati nel 2021.

View this post on Instagram A post shared by Luca Argentero (@lucaargentero)

L’esperienza al Grande Fratello

Luca Argentero è diventato famoso nel 2003 grazie alla sua partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello.

Nel corso del reality, suscita l’interesse del pubblico grazie al flirt con la concorrente Marianella Bargilli, poi affermatasi come conduttrice e attrice teatrale. Arriva al terzo posto, dietro Floriana Secondi e Victoria Pennington, ottenendo il 9% dei voti. Da quel momento in poi, la sua carriera decolla. Cavalcando l’onda della popolarità ottenuta al GF, colleziona sempre più apparizioni televisive e inizia a farsi strada prima come modello e poi come attore.

È l’inizio di una lunga carriera sul grande schermo, che lo porta a recitare in moltissimi film tra cui Saturno Contro, Vacanze ai Caraibi e in Come un gatto in tangenziale. Ha inoltre recitato in molte fiction televisive, tra cui Carabinieri, Sirene e Doc – Nelle tue mani, dove recita come protagonista anche nella seconda stagione, in uscita nel 2022.