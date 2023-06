Eddy Siniscalchi, chi è il presunto fidanzato di Miriana Trevisan: Valeria Marini, età, Instagram

Chi è Eddy Siniscalchi, presunto fidanzato di Miriana Trevisan ed ex compagno di Valeria Marini. Secondo alcune voci di corridoio, il noto imprenditore ha avviato una storia con l’ex gieffina. Cosa sappiamo esattamente di lui? Quanti anni ha? Che lavoro fa?

Chi è Eddy Siniscalchi: vita privata, età e lavoro del fidanzato di Miriana Trevisan

Nato a Napoli nel 1987, Eddy Siniscalchi ha 36 anni ed è noto al pubblico sia in quanto ex di Valeria Marini, che per le voci che lo vedono come attuale fidanzato di Miriana Trevisan. È un uomo molto riservato, per cui si sanno dettagli molto vaghi sulla sua vita privata e professionale. Siniscalchi è un noto imprenditore che lavora, in base alle sue dichiarazioni sui social, nel campo finanziario e immobiliare. “La sua è una famiglia di avvocati.” –racconta un’innamoratissima Valeria in un’intervista- “Lui ha scelto di fare l’imprenditore, è un gran lavoratore”. È il proprietario, a quanto pare, di diverse società in vari settori. La sua ampia rete di imprese lo porta a viaggiare spesso per lavoro, tra Roma e Milano.

La storia con Valeria Marini

Inizialmente sia Valeria Marini che Eddy Siniscalchi avevano smentito le voci che li vedevano insieme, affermando di essere solo amici. Poi, nell’estate del 2022, arriva la conferma ufficiale della loro relazione. Nonostante ben vent’anni di differenza diventano ben presto una coppia affiatatissima. “L’età è solo un numero.” -diceva Valeria Marini- “È meraviglioso, mi fa sognare e mi chiama “Vita mia”! Facciamo l’amore dalla mattina alla sera”. La showgirl era cotta a puntino, convinta di aver finalmente trovato quello giusto. Anche Siniscalchi era entusiasta della sua storia con la soubrette: “La amo, sì, la amo, stiamo insieme e stiamo bene insieme. Una donna splendida, buona, sensibile, una fortuna averla incontrata“. Spesso assieme sul profilo Instagram dell’imprenditore, che conta finora oltre 17mila follower, i due sono rimasti insieme fino al marzo del 2023. La conferma arriva dalla stessa Valeria che, negli studi di Oggi è un altro giorno, dichiara: “Io sono fidanzata solo con il pubblico e con Sua Maestà il mio gatto”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

View this post on Instagram A post shared by Eddy (@eddysiniscalchi)

Vita privata, il presunto flirt con Miriana Trevisan: quanto c’è di vero?

Dopo la fine della sua storia con Valeria Marini, Eddy Siniscalchi è tornato sulla cresta dell’onda grazie ad una serie di indiscrezioni che lo vedono legato ad un’altra nota showgirl, Miriana Trevisan. Secondo l’investigatore social Alessandro Rosica l’imprenditore è cotto dell’ex gieffina, grande amica di Valeria: “Nelle ultime settimane i due sono stati avvistati spesso insieme in atteggiamenti ‘affettuosi’ nei vari locali della movida romana”. Per il momento i due non hanno ancora confermato il flirt e hanno evitato di farsi vedere insieme dopo le indiscrezioni di Rosica. Qual è la verità?

Le storie d’amore nello spettacolo, da Nina Moric a Belen

Non è la prima volta che Eddy Siniscalchi conquista una donna grande di lui. In passato, infatti, ha avuto una relazione seria con l’attrice Giovanna Rei. I due sono quasi arrivati a sposarsi, ma l’imprenditore si è tirato indietro all’ultimo minuto. I giornali di gossip lo hanno inoltre spesso paparazzato con figure di spicco dello spettacolo italiano come Nina Moric, Sophie Codegoni, Belen Rodriguez e Claudia Montanarini. Siniscalchi ha tuttavia smentito le voci di possibili relazioni, dichiarando di avere solo rapporti di amicizia con loro.