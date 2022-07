Ilary Blasi ha tradito Totti per prima? Il rumors

Tra Totti e Ilary Blasi amore finito. Ma chi ha tradito per primo l'altro? Perchè è finito il loro matrimonio?

La storica coppia formata da Francesco Totti e Ilary Blasi ha deciso di dirsi addio. Ma è Ilary Blasi che ha tradito Totti? La separazione è stata confermata da entrambi la serata dell’11 luglio.

Ilary Blasi ha tradito Totti per prima?

Secondo quelli che sono i rumors messi in giro dal settimanale Chi, Totti avrebbe avviato una storia con Noemi Bocchi, ma sarebbe stata Ilary a tradire per prima il campione giallorosso.

Tutto sarebbe partito – secondo quanto rivela il settimanale Chi – quando il Capitano avrebbe letto alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie. Si vocifera di una relazione con un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe letteralmente perso la testa e che avrebbe frequentato lontano dai riflettori durante le sue trasferte milanesi per condurre “L’isola dei famosi”. Solo successivamente a questa scoperta quindi, secondo il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini, Totti avrebbe avviato una nuova relazione con Noemi Bocchi.

La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe arrivata, secondo dagospia, il 5 febbraio 2022 quando i due hanno pesantemente litigato durante una gita familiare a Castel Gandolfo.

Francesco Totti, l’amore finito con Ilary

L’ex calciatore della Roma, diventato anche campione del mondo con la nazionale italiana, ha avuto con Ilary Blasi tre bellissimi figli chiamati Cristian, Chanel e Isabel. La loro storia d’amore è iniziata nei primi anni duemila quando Totti era la stella indiscussa della Roma in campo e Ilary Blasi iniziava la sua carriera in televisione come “Letterina”.

I due erano sposati dal 2005 e ora pare che l’amore tra i due sia arrivato al capolinea.