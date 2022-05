Jill Biden ha incontrato la moglie di Zelensky in Ucraina: ecco com’è andata

Jill Biden ha incontrato la moglie di Zelensky: un importante incontro è andato in scena in Ucraina tra le due first lady.

Jill Biden ha incontrato la moglie di Zelensky: nel giorno della festa della mamma c’è stato un importante incontro tra le due firs lady di Stati Uniti ed Ucraina.

Jill Biden ha incontrato la moglie di Zelensky in Ucraina

Jill Biden ha fatto un viaggio a sorpresa nell’Ucraina occidentale incontrando la first lady Olena Zelenska in una scuola di Uzhhorod, una città di 100mila abitanti a pochi chilometri dal confine con la Slovacchia.

Le due first lady, che si sono scambiate lettere in queste settimane di guerra, sono rimaste sole per un incontro di un’ora.

Poi hanno visitato insieme una scuola trasformata in centro di accoglienza profughi, che ospita 163 ucraini, di cui 47 bambini.

Ecco com’è andato l’incontro

Jill Biden ha spiegato la sua visita in Ucraina e ricevendo un bouquet di fiori da parte della frist lady di Zalensky, Olena Zelenska: “Volevo venire nel giorno della mamma. Pensavo fosse importante mostrare al popolo ucraino che questa guerra brutale deve finire e che il popolo americano sta con il popolo ucraino”: sono state le parole della First Lady di Joe Biden.

Olena Zelenska ha ringraziato la first lady Usa per la sua visita, che ha definito “un atto molto coraggioso. Capiamo cosa significa per la first lady Usa venire qui durante una guerra quando ogni giorno sono in corso azioni militari, dove le sirene suonano ogni giorno, anche oggi”, ha aggiunto. “Tutti noi sentiamo il vostro sostegno e la leadership del presidente Usa… il vostro amore e sostegno durante questo giorno così importante e simbolico per noi”.

LEGGI ANCHE: Parata 9 maggio a Mosca: cosa ha detto Putin nel suo intervento?