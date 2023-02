Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi, cosa è successo?

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in crisi, che cosa è successo? La nota influencer ha annunciato le sue difficoltà di coppia nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7: “Stiamo cercando di capire che direzione deve prendere la nostra storia“.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi, che cosa è successo?

Nel corso della trentatreesima puntata del Grande Fratello Vip 7, Giulia Salemi ha fatto una rivelazione molto dolorosa. L’influencer ha spiegato che la sua relazione con l’ex Velino Pierpaolo Pretelli è ormai in crisi: “Sarò sincera. Stiamo vivendo un momento di crisi che può succedere a tante coppie di trent’anni”. C’è ancora amore tra i due, spiega Giulia tra le lacrime, ma anche tante difficoltà: “Ma non sono volati piatti, non ci sono stati tradimenti e non è in discussione l’amore. Stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la relazione, io spero di trovare una soluzione”. Durante il suo sfogo con Alfonso Signorini, l’influencer ha però pregato il suo pubblico di non fare troppe pressioni a lei e Pierpaolo: “So che siamo una coppia nata sotto le telecamere e quindi è difficile chiedere di avere privacy, ma spero che questo accada”.

La risposta in diretta di Pierpaolo: “Riflettiamo sulle nostre priorità”

Pierpaolo Pretelli ha assistito in diretta alla confessione di Giulia su GF Vip Party, programma in streaming che conduce al fianco di Soleil Sorge. Interrogato dalla showgirl sulla questione, l’ex Velino ha parlato della crisi molto apertamente: “Non c’entra nessuno. Bisogna riflettere sulle priorità della vita, non dico altro. Ci sono delle priorità, tra lavoro e tutto”.