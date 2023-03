Milano, inaugurazione del nuovo parco a CityLife

La città di Milano è piena di novità ed eventi: oggi c’è anche l’inaugurazione del nuovo parco a CityLife. Il lussioso quartiere del capoluogo lombardo continua così ad arricchirsi e a mostrarsi sempre più bello ed elegante.

In programma anche la presentazione di una speciale app per i tanti amanti di questo posto.

CityLife, inaugurazione del nuovo parco

Il quartiere CityLife di Milano – che si trova in centro – è pronto ad aprire il nuovo parco, con ben 406 alberi e 28.000 metri quadrati. All’interno del parco sono presenti anche sei opere di alcuni artisti contemporanei, con l’obiettivo di arricchire a livello artistico e culturale il percorso di tutti i cittadini e tutti coloro che vorranno addentrarsi in questo spazio verde.

La costruzione – e l’apertura – di questo parco ha poi un duplice obiettivo: quello di completare il collegamento pedonale tra il Centro Congressi di Fiera Milano e la piazza Tre Torri; permettendo così di raggiungere la linea lilla della Metro5. In più ha lo scopo di “ripulire” l’ambiente e regalare un altro scorcio di natura, facendo particolare attenzione all’inquinamento, sempre più una cosa normale nelle grandi città.

La cerimonia, in programma per il 21 Marzo, vedrà coinvolte diverse figure pubbliche. Ci sarà Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione Urbana. Presente anche Giulia Pelucchi, presidente del Municipio 8. Non potrà senz’altro mancare Aldo Mazzocco, l’ad di Generali Real Estate e presidente di CityLife. Insieme a loro vedremo Roberto Russo, il quale presenterà l’App SmartCityLife, utile per chi frequenta e vive costantemente il quartiere. Si tratta di un’applicazione che diffonde notizie e aggiornamenti, così da non perdersi nemmeno un evento.

La giornata di Martedì 21 Marzo si presenta così molto impegnativa per la città di Milano che mostra l’interesse per il verde e per l’ambiente, inaugurando il nuovo parco nello stesso giorno in cui comincia – convenzionalmente – la stagione della primavera.