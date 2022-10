Claudio Amendola-Francesca Neri, la separazione è ufficiale: si lasciano dopo 25 anni

Ufficiale la separazione consensuale tra Claudio Amendola e Francesca Neri, trovato l’accordo in tribunale. Dopo le voci smentite di questa estate, arriva la conferma: la coppia di attori si lascia dopo 25 anni di matrimonio.

Claudio Amendola e Francesca Neri trovano l’accordo per la separazione

Dopo ben 25 anni insieme finisce ufficialmente la storia d’amore tra Claudio Amendola, 59 anni, e Francesca Neri, 58 anni. Secondo un articolo de Il Messaggero, i due attori hanno raggiunto un accordo di separazione consensuale in tribunale.

Un addio senza drammi e senza clamore mediatico che arriva dopo le smentite di questa estate. Alcune indiscrezioni dello scorso agosto, infatti, anticipavano già la possibile fine del loro matrimonio. I giornali sostenevano persino che l’attore romano avesse lasciato il tetto coniugale e che non vivesse insieme a sua moglie da luglio. All’epoca, Amendola negò categoricamente tutte le voci in un’intervista a Di Più Tv: “Non è assolutamente vero, per carità.

Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo”.

L’accordo extragiudiziale: mantenimento per l’ex moglie e il figlio di Amendola

Secondo le informazioni raccolte da Il Messaggero, mancherebbero solo alcuni dettagli prima che l’ex coppia ufficializzi l’addio. In base agli accordi presi, la casa di famiglia resta in mano a Francesca Neri. Claudio Amendola dovrà versare un assegno di mantenimento per lei e per il figlio Rocco, oggi 23enne.

L’attore romano è stato rappresentato da Antonio Conte, lo stesso avvocato che si sta occupando di Francesco Totti nella ben più turbolenta separazione da Ilary Blasi. Francesca Neri ha invece affidato i suoi interessi all’avvocato Paola Friggione.

