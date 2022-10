Elenoire Ferruzzi lascia il GF Vip 7? “Domani me ne vado, sono seria”

Elenoire Ferruzzi lascia il GF Vip 7? L’artista ha dichiarato di essere pronta a lasciare il programma nella puntata di giovedì 27 ottobre: “Domani me ne vado, sono seria”. Che cosa è successo? La causa è Daniele Del Moro: “Stufa di sentire la stessa storia”.

Elenoire Ferruzzi lascia il GF Vip 7, le dichiarazioni dell’artista: “Sono seria”

Il cast del Grande Fratello Vip 7 potrebbe perdere altri pezzi nelle prossime puntate e non per colpa del voto da casa.

Dopo i ritiri di Marco Bellavia e Sara Manfuso, anche Elenoire Ferruzzi minaccia di abbandonare il programma. L’artista e showgirl trans è parsa sconsolata e più che determinata a varcare la porta rossa: “Io domani me ne vado da qui. Non faccio come gli altri che dicono e non fanno. Io vado sul serio ragazzi. Domani sono fuori. No che non sto scherzando me ne vado davvero”. Cosa è successo? Cosa l’ha spinta a valutare l’addio?

La furia contro Daniele Del Moro: “Sono stufa di sentire la stessa storia”

Ferruzzi si è sfogata con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi riguardo al suo rapporto con Daniele Del Moro. Il veterano del GF ha dichiarato di vederla solo come un’amica, mandando Elenoire su tutte le furie. La showgirl è convinta che Del Moro sia interessato a lei, ma che non abbia il coraggio di dirlo apertamente: “Ci sono abituata, tanto non lo direbbe mai. Guarda che gli uomini nemmeno se li metti sotto tortura direbbero ‘sì sono attratto da una come lei’.

Non lo direbbero mai, pur essendo attratti in un modo forte. Non lo dicono, è una storia vecchia come il mondo per le donne come me. E io sono stufa di sentirla“.

La rabbia e la frustrazione causata dall’atteggiamento di Daniele nei suoi confronti avrebbero reso insostenibile la vita nella casa per Elenoire, che si dice quindi pronta a lasciare il GF. “Quando un uomo si approccia con una trans nega tutto.” -ha continuato la Ferruzzi- “A domanda diretta nessuno ti dice che è attratto.

Non ti diranno mai ‘sì voglio stare con lei’. Ed è ovvio che Daniele dica questo, come dicono tutti. Ma secondo voi so pazza? Che prima mi attacco a Luca e poi a Daniele? Secondo voi posso inventarmi tutto? Le cose si fanno in due. Come mai non dico a te Edo che sei innamorato? Eppure tu sei il più affettuoso. Se lo dico su Daniele è perché a lui piaccio“.