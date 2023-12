Digital Magics: approvata la fusione per incorporazione in LVenture Group

Digital Magics S.p.A. business incubator certificato e quotato sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data odierna l’Assemblea, riunitasi in sede straordinaria in seconda convocazione, ha approvato la fusione per incorporazione di Digital Magics S.p.A. in LVenture Group S.p.A.

In particolare, l’Assemblea di DM, nell’approvare la complessiva operazione, ha anche deliberato alcune modifiche al progetto di fusione approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 giugno 2023, come rettificato in data 25 ottobre 2023 e, in particolare: la decorrenza degli effetti contabili e fiscali della Fusione anziché dal giorno 1 gennaio 2024, a partire dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione presso i competenti Registri delle Imprese, ovvero dalla data successiva indicata nell’atto di fusione medesimo; la data di rinuncia delle condizioni sospensive indicate nel progetto di Fusione che, anziché entro il 30 dicembre 2023, è identificata nel 30 aprile 2024; la denominazione della combined entity.

I dettagli della fusione tra Digital Magics e LVenture Group

DM comunica inoltre che, in data odierna, si è altresì tenuta l’Assemblea straordinaria di LVG che, tra le altre cose, ha deliberato in merito all’approvazione della Fusione nel rispetto della procedura del c.d. “whitewash” prevista dall’art. 49, comma primo, lett. (g), del Regolamento Emittenti Consob n. 11791/99, secondo la quale, pertanto, trova applicazione l’esenzione dall’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 58/98. Tale circostanza rappresentava, inoltre, una delle condizioni sospensive previste dal progetto per la stipula dell’atto di fusione, condizione che, pertanto, è risultata soddisfatta in data odierna (restando subordinata la stipula di tale atto alle altre condizioni sospensive previste nel progetto di fusione).

Si comunica inoltre che l’Assemblea di DM, riunitasi in data odierna in sede ordinaria in seconda convocazione, ha confermato alla carica di Consigliere il dott. Manuel Gasperini a seguito dell’avvenuta cooptazione lo scorso 20 giugno, il quale rimarrà in carica al pari degli altri Consiglieri di DM, sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Il verbale dell'assemblea di Digital Magics è online

Il verbale dell’Assemblea straordinaria e ordinaria di DM e il rendiconto sintetico delle votazioni sono messi a disposizione del pubblico ai sensi e nei termini di legge nella sezione “Assemblee” del sito Internet di DM, nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato “eMarket STORAGE disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com.

Per maggiori informazioni in merito alla Fusione si rimanda alla documentazione disponibile presso la sede legale e sul sito internet di ciascuna delle società partecipanti, nella sezione “Fusione”, oltre che, per quanto concerne DM, nel meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com gestito da Teleborsa S.r.l. e, quanto a LVG, nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato “1Info”, gestito da Computershare S.p.A., consultabile all’indirizzo www.1info.it.