Ilary Blasi denuncia l’ex amico Alex Nuccetelli: “Notizie false e diffamatorie”

Ilary Blasi al contrattacco, la denuncia all’ex amico Alex Nuccetelli: “Notizie palesemente false e a contenuto diffamatorio”. La conduttrice reagisce alle dichiarazioni del migliore amico di Totti, che alza la posta: “Ho molto altro da raccontare”.

Ilary Blasi ne ha abbastanza, parte la denuncia per Alex Nuccetelli

Ilary Blasi prova a mettere fine ai pettegolezzi sul suo passato e sul suo matrimonio con Francesco Totti. La conduttrice ha denunciato il miglior amico del suo ex marito, Alex Nuccetelli, stanca delle sue storie sulla vita intima con il calciatore.

Il noto pr e body builder romano ha fatto diverse dichiarazioni circa le possibili infedeltà di Ilary, che precederebbero quelle dell’ex capitano della Roma. “Ilary Blasi ha dato mandato al proprio difensore di procedere contro Alex Nuccetelli” -spiega l’entourage della conduttrice- “A fronte della perseverante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio“.

Ospite alla trasmissione radiofonica Turchesando, Nuccetelli ha parlato di una possibile relazione tra l’ex Letterina e un dirigente Mediaset non meglio identificato: “Qualcuno ai piani alti”.

Negli ultimi giorni il body builder si è schierato apertamente dalla parte di Francesco Totti: “Non dico che sia un santo, ma in questi anni di difficoltà tra i due c’è stato un tacito accordo. Se lui ha avuto dieci storie e lei due o tre ma più durature non fa differenza. Se tu rientri a casa e tua moglie ha sempre un diavolo per capello, per anni, considero lecito pensare di rifarsi una vita da un’altra parte.

Poi ognuno procede per la propria vita e lo fa per il bene dei figli. Nel primo momento di debolezza mai visto dal proprio marito bisogna stargli accanto”.

Il migliore amico di Totti contrattacca: “Ho molto altro da raccontare”

Alex Nuccetelli ha risposto con ironia alla denuncia di Ilary: “Vorrei poter ricordare alla signora Ilary Blasi che il nostro incontro, la nostra conoscenza, ha letteralmente cambiato in positivo la sua vita.

E non so per quale motivo la mia ha invece avuto delle difficoltà abnormi. E le ricordo che farmi scrivere dagli avvocati o procedere con loro nei miei confronti, fa si che si proceda verso una persona povera. Perché dopo anni di Covid il mio lavoro si è fermato e quattro volte sono stato fermato dalla signora in tutti i reality Mediaset”.

Il body builder non si è fatto intimidire dalla denuncia, ma ha deciso, invece, di continuare a svelare dettagli sulla coppia.

A sua detta, infatti, ci sono ancora molte storie da raccontare: “Forse mi confonde con il marito. Però io ho molte altre cose da raccontare. Sono molto contento che la linea vada in questa direzione, almeno mi libero completamente di tutto. Au revoir, stay tuned!”.