Katy Perry, occhio paralizzato durante un concerto: il video fa il giro del web. Cos’è successo?

Katy Perry, occhio paralizzato per la pop star. Il video che riprende la scena ha fatto il giro del web e su Tik Tok ha ottenuto milioni di visualizzazioni. Non ancora c’è stato un commento ufficiale da parte della cantante ma diverse sono le ipotesi.

Katy Perry, occhio paralizzato durante un concerto: il video fa il giro del web

Disavventura per la pop star Katy Perry durante un concerto a Los Angeles.

Il suo occhio destro si paralizza per qualche secondo e ovviamente viene ripreso in un video TikTok diventato virale. In poche ore la clip ha raccolto 17 milioni di visualizzazioni. L’episodio però si è ripetuto un paio di volte prima che la Perry proseguisse lo show. Ecco di seguito il video che riprende per pochi secondi la scena.

Cos’è successo?

Non è ancora chiara la natura del problema. Sul web ci sono tanti tanti commenti ed alcuni parlavano di un inizio di paralisi facciale e peggio ancora di un ictus. “Questo video è scioccante, ma è vero?” hanno scritto in tanti: “Spasmo colpa dello stress, è il corpo che chiede di riposarsi”, tra gli altri commenti. Probabilmente, potrebbe anche essere che la cigli si sia attaccata all’occhio e magari non messa bene.

LEGGI ANCHE: Che c’è di nuovo, Ilaria D’Amico torna in tv con un nuovo programma: dove vedere ed anticipazioni