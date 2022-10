L-Gante, chi è il nuovo fidanzato di Wanda Nara: “Sono innamorata”

Chi è L-Gante, il nuovo fidanzato di Wanda Nara. Dopo la separazione da Mauro Icardi annunciata sui social, l’attrice e showgirl argentina pare abbia ritrovato l’amore. Lo avrebbe confermato lei stessa in un’intervista: “Sono innamorata, è una persona buona e autentica”.

Chi è il nuovo fidanzato di Wanda Nara, L-Gante: carriera e vita privata

Nato il 5 aprile del 2000 a General Rodriguez in Argentina, Elian Ángel Valenzuela, in arte L-Gante è un rapper e cantante, finito nel mirino dei giornali di gossip in quanto nuovo fidanzato di Wanda Nara.

Cresciuto da una madre single, si lancia nel mondo della musica all’età di 15 anni. Prima di raggiungere la fama in patria, L-Gante si è sostenuto economicamente lavorando in fabbrica. Pubblica i suoi primi brani nel 2017, ma trova un primo successo solo un anno dopo con l’uscita di Uno mas uno. Il brano accumula ben presto milioni di ascolti su Spotify e ad oggi il videoclip ufficiale su Youtube ha raccolto oltre 26 milioni di visualizzazioni.

Nel 2021 la fama di L-Gante esplode grazie all’uscita del brano L-Gante: Bzrp Music Sessions, Vol. 38, scritto e composto in collaborazione con il produttore Bizarrap, che ottiene oltre 3 milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore.

Il brano ha conquistò il primo posto nella Billboard Hot 100, rimanendo in vetta per sette settimane consecutive. Ad oggi la canzone ha raccolto centinaia di milioni di visualizzazioni su Youtube e quasi 200 milioni di ascolti su Spotify. L’artista ha un profilo Instagram seguito da oltre 5 milioni di persone.

Vita privata, la storia con Wanda: “Sono innamorata”

L-Gante ha attirato l’attenzione anche in Europa di recente grazie alla sua storia d’amore con l’ormai ex moglie di Mauro Icardi, la showgirl argentina Wanda Nara. La coppia ha confermato la relazione in un’intervista doppia al periodico argentino Revista Caras. “Sono innamorata.” -ha dichiarato Wanda- “È una persona molto buona e molto autentica, ha un cuore enorme“. I due hanno girato insieme il videoclip dell’ultimo brano del rapper, El ultimo romantico, fonte delle foto hot che li ritraggono nudi a letto: “Ci è piaciuto molto farlo perché ci siamo davvero goduti il momento della realizzazione“. Il rapper, come Wanda, ha una figlia nata da un’importante relazione passata.

La madre della piccola Jamaica, nata nel 2021, è Tamara Baez, la sua fidanzata storica con la quale il rapper si è separato lo scorso settembre.