Totti, Ilary e gli orologi della discordia: perché la conduttrice li ha presi?

Perché Ilary Blasi ha preso gli orologi di Francesco Totti? Quali sono i motivi dietro il “dispetto” della conduttrice? Quali sono e quanto valgono? Scopriamo qualche dettaglio in più sull’imbarazzante vicenda.

Perché Ilary Blasi ha nascosto gli orologi di Francesco Totti?

La battaglia mediatica tra Francesco Totti ed Ilary Blasi dopo la loro brusca separazione estiva continua a stuzzicare la curiosità degli italiani. L’intervista al Corriere della Sera rilasciata dall’ex Capitano della Roma è ancora al centro del dibattito sul web.

Totti aveva dichiarato di non essere l’unico ad avere colpe per la fine del suo matrimonio. “Questo punto voglio chiarirlo. Non sono stato io il primo a tradire” affermava l’ex calciatore.

Una delle tante indiscrezioni da lui svelate al corriere riguarda la “guerra” di dispetti al momento in atto tra i due. Ilary Blasi, a sua detta, avrebbe infatti preso possesso della sua collezione di orologi Rolex, gesto a cui l’ex centravanti giallorosso ha risposto prendendo in “ostaggio” le borse della conduttrice: “Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole.

Ci sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati, ma se sono orologi da uomo“. Per quale motivo Ilary si sarebbe presa gli orologi? La diretta interessata ha deciso di mantenere il silenzio stampa, ma un articolo del settimanale Chi ha proposto una ipotesi molto plausibile. Secondo il giornale diretto da Alfonso Signorini, sarebbe stata proprio la conduttrice a regalare tali Rolex al marito. Ancora rabbiosa ed indispettita per i recenti avvenimenti, Ilary avrebbe quindi deciso di riprenderseli.

LEGGI ANCHE: I dispetti di Ilary a Totti: “Mi ha preso gli orologi, le ho pagato io la Tanzania”

Quanto valgono gli orologi: che modelli sono?

Ma quanto vale la lussuosa collezione di orologi di Totti? Quali modelli possiede l’ex calciatore? Basandosi sulle sue apparizioni pubbliche, in cui spesso ne indossava uno, possiamo identificarne almeno qualcuno. L’orologio visto più spesso al polso di Totti è il suo Rolex Daytona “Zenith” 16520 in acciaio e con quadrante bianco.

Questo Rolex fa parte della collezione dell’ex bomber dall’inizio della sua carriera e ha sia un grande valore affettivo che un considerevole valore monetario: circa 20mila euro. Il Daytona d’acciaio, tuttavia, è andato perduto nel 2020, come dichiarato dallo stesso Totti. In compenso, durante il 40esimo compleanno di Ilary, l’ex calciatore hai indossato un altro Rolex Daytona, un 116508 in oro dal valore di circa 30mila euro.

Tra gli altri orologi visti al polso sia di Totti che dalla sua ormai ex moglie, spiccano uno Yacht Master in oro rosa, che vale oltre 30mila euro, un altro Daytona in oro giallo, in listino a 22mila euro, e un Rolex GMT Master che, a seconda del modello, può avere un prezzo variabile dai 10mila ai 40mila euro.