La nuova coppia formata da Totti e Noemi a Montecarlo in vacanza, dove si è recata anche per giocare a padel

Totti e Noemi in vacanza a Montecarlo. La nuova coppia dell’estate formata da Totti e Noemi è stata avvistata assieme durante un weekend e ormai i due non si nascondono più.

Totti e Noemi, vacanza a Montecarlo per la nuova coppia

Francesco Totti a Noemi a Montecarlo per una prima vacanza insieme. Dopo la rottura con Ilary Blasi con la quale è stato sposato diversi anni, Francesco Totti è ormai uscito allo scoperto con Noemi Bocchi.

Seduti poi uno di fianco all’altro per seguire la partita Monaco-Clemont, i due sono stati visti sereni e rilassati a Monaco dove si sono recati per partecipare a un torneo di padel di beneficenza. I due, comunque, erano già stati avvistati a Montecarlo e in questa occasione hanno alloggiano all’Hotel de Paris, lo stesso albergo di lusso dove Totti festeggiò i 38 anni dell’ex moglie Ilary Blasi.

La convivenza a Vigna Clara

Francesco Totti a Noemi ormai, sembrano fare proprio sul serio e ormai non vogliono nascondersi più. Recentemente, infatti, si anno anche preso casa a Vigna Clara e pare proprio che sono pronti ad arredare la nuova casa.

Leggi anche: Francesco Totti oggi: Noemi Bocchi, ex Ilary Blasi, figli, carriera, fratelli

Leggi anche: Noemi Bocchi: età, lavoro, altezza, peso, studi, tifo della donna dell’estate 2022