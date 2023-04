Pesaro, donna colpita al volto con un mattone: si cerca il colpevole

Un normale Mercoledì si è trasformato in una giornata molto accesa. A Pesaro una donna è stata colpita al volto con un mattone in strada e ha perso molto sangue.

Adesso si cerca il colpevole.

Donna colpita al volto con un mattone, succede a Pesaro

La città di Pesaro ha presentato un fatto di cronaca negativo e molto preoccupante, poiché si tratta di un’aggressione. La vittima è una donna di 40 anni, colpita al volto da un mattone. Non si conosce l’aggressorre. È successo intorno alle ore 9 di questa mattina (Mercoledì 26 Aprile) in via Montenevoso, nella città di Pesaro. Il corpo della donna è stato scorto in strada ricoperto di sangue, la donna è viva ma non si conosce l’identità del colpevole, si ipotizza però che sia un suo conoscente.

Una volta trovata, la donna è stata trasportata immediatamente presso l’ospedale di Torrette ad Ancona, presentando un codice rosso a causa di traumi molto gravi. Vista la gravità della vicenda, è stato richiesto l’elisoccorso, che però ha toccato una parte di un cartellone pubblicitario mentre era in procinto di atterrare; ciò non ha permesso l’intervento del veicolo.

Le forze dell’ordine, giunte sul posto, stanno cercando di chiarire la dinamica e di capire chi sia l’aggressore, scappato subito dopo aver commesso la violenza. Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, sembra che la vittima fosse appena uscita da un appartamento nel quale si era recata per svolgere il suo servizio di pulizia in qualità di colf. Appena uscita ha subito un’aggressione di una persona che l’ha colpita con un mattone sul viso. L’oggetto contudente è stato trovato sulla scena del delitto.

Continuano le indagini della polizia, mentre la donna è ricoverata in ospedale e si attendono novità. Una volta sveglia, la 40enne potrà dare la sua testimonianza.

