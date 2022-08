Claudio Amendola e Francesca Neri si separano? Una storia durata 25 anni

Claudio Amendola e Francesca Neri sarebbero in un periodo di crisi e la loro storia potrebbe essere al capolinea.

Claudio Amendola e Francesca Neri sarebbero in crisi e in procinto di lasciarsi. Per ora sono solo indiscrezioni e voci che con il passare delle ore si fanno sempre più concrete. Una storia la loro davvero esemplare che dura da 25 anni.

Claudio Amendola e Francesca Neri si separano?

Un’altra coppia famosa negli ambienti romani potrebbe lasciarsi. I due in questioni sono Claudio Amendola e Francesca Neri. Secondo le indiscrezioni raccolte dal settimanale “Diva e donna”, l’attore avrebbe già traslocato dalla casa in cui abitava con lei.

Ed è stato avvistato a cena insieme al figlio Rocco, 22 anni, ma senza la Neri. Dunque, ci sono i primi dubbi sulla loro lunga relazione che dura ormai da 25 anni.

Una storia durata 25 anni

Francesca Neri e Claudio Amendola si sono sposati a New York l’11 dicembre del 2010 dopo un fidanzamento durato lunghi anni. I due hanno un figlio, Rocco, avuto nel 1999. La coppia sta insieme dal 1998 e il loro amore è uno dei più apprezzati e seguiti nel mondo dello spettacolo.

Claudio ha dichiarato infatti, intervenendo a Verissimo, che “sto con Francesca da oltre 20 anni, l’amore migliora. Si depura da tante scorie, come la gelosia. Adesso se qualcuno corteggia Francesca (a distanza) mi fa piacere, perché vuol dire che sono fortunato io. Impari a rispettarti, ad accettare anche quelli che pensavi fossero difetti, ma che sono invece particolarità del carattere e ti innamori anche di quello. La nostra è una grande storia d’amore, sono un bravo marito, perché è facile esserlo con una donna così accanto”.