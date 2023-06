Maturità 2023, al via gli orali oggi: 500.000 studenti messi alla prova

La maturità 2023 è entrata nel vivo, dato che oggi – Lunedì 26 Giugno – molti studenti cominciano gli orali. Sono ben 500.000 gli alunni che affronteranno l’ultimo step e che conoscono quindi già l’esito delle prove scritte.

Tutto pronto per cominciare l’atto conclusivo.

Orali oggi, ecco la maturità 2023

Siamo ormai agli sgoccioli e la tensione è alle stelle. Molti studenti – circa 500.000 – devono affrontare la terza prova orale. Per i comuni alluvionati il colloquio orale è invece l’unico test valutativo. La lettera da cui si inizia è stata ormai estratta da giorni, il 19 Giugno, e da lì poi si parte in ordine alfabetico.

La prova orale consiste in un colloquio in cui ogni studente viene messo alla prova, dovendo affrontate tematiche di ogni materia, così da poter analizzare (e valutare) il profilo culturale e didattico del maturando. Per far sì che l’orale sia coerente, si comincerà con uno spunto “iniziale”, che può essere un video, un’immagine o un testo, scelto dalla Comissione. Da lì poi lo studente deve dimostrare di essere capace di fare collegamenti tra le varie materie e spaziare tra gli argomenti.

Non c’è una durata precisa dell’esame, che può spaziare dai 15-25 minuti fino ad oltre un’ora, in base anche alle domande che vengono fatte e soprattutto al “peso dell’esame”, o meglio al voto che l’alunno potrebbe ottenere. Chi punta al massimo, o alla lode, potrebbe essere trattenuto di più, per far sì che possa essere giudicato in maniera più approfondita.

Dopo che avranno terminato tutti, ci saranno gli scrutini che andranno così ad attribuire un punteggio alla prova orale, la quale verrà poi sommata ai crediti e alle valutazioni delle due prove scritte, quella di italiano e quella di indirizzo. L’esame orale, come le prove già svolte, ha una valenza di 20 punti, mentre sono 40 i crediti che si possono ottenere.

Sulla base di ciò, ecco che è molto più facile farsi già un’idea di quale punteggio si ha prima di sostenere la prova orale. Il minimo è chiaramente 60, il massimo è 100.

