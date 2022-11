Gf Vip, anche Wilma Goich positiva al Covid

Anche Wilma Goich positiva al Covid. Nella casa del Grande Fratello Vip, dopo quattro concorrenti (con Pamela Prati già uscita, cinque) già risultati positivi, arriva la notizia della positività della cantante. Si tratta quindi, all’interno della casa del Gf Vip, del sesto caso di contagio.

Ora anche Wilma Goich è stata costretta ad isolarsi dagli altri concorrenti della casa.

Nelle ultime ore qualcuno tra i telespettatori attivi su Twitter aveva comunque notato un’operazione di sanificazione in corso nella casa del Grande Fratello.

La rivelazione di Daniele Dal Moro

A rivelare la positività di Wilma è stato Daniele Dal Moro che, pur essendo stato raccomandato dalla produzione di mantenere il segreto, alla fine ha svelato l’aggiornamento agli altri concorrenti: “Mi avevano detto di non dirlo – ha infatti commentato – ma lo so per certo.

Sono stato zitto per un’ora e mezza, ora mi sono rotto. Mi stanno monitorando”