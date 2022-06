Femminicidio a Novoli (Lecce): donna di 38 anni uccisa dal marito

Donatella Miccoli, donna di 38 anni, è stata uccisa con una coltellata da suo marito Matteo Verdesca, che al momento i carabinieri stanno cercando di rintracciare. Ecco cosa è accaduto e cosa sappiamo sul femminicidio di Novoli (Lecce).

Donna di 38 anni uccisa dal marito

L’omicidio, da quanto trapela, è avvenuto poco prima delle due di notte nell’abitazione della coppia che è ubicata a Novoli (in provincia di Lecce). Si tratta dell’ennesimo femminicidio, ma in casa non c’erano i figli che sarebbero stati portati dalla nonna.

Sul caso stanno indagano i carabinieri, che sono attualmente alla ricerca del marito anche con un elicottero. La donna, secondo le prime informazioni, lavorava come commessa in un centro commerciale di Surbo (Lecce).