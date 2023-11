Chi è Roberto Farnesi: carriera, fidanzata, figlia, film, serie tv

Chi è Roberto Farnesi, attore italiano che ha recitato in diverse fiction televisive come la famosa soap opera Il Paradiso delle Signore. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Roberto Farnesi: esordi e carriera dell’attore de Il Paradiso delle Signore

Roberto Farnesi è un attore italiano che esordisce nel 1994 come attore di fotoromanzi, in particolare per le riviste Lancio e Grand Hotel. Nato nel luglio 1969 e originario di Cascina, nel 1996 partecipa al primo film Una donna in fuga e nel 1998 interpreta un ruolo importante in Femmina. Nel 1998 partecipa al film Paparazzi e nel 2008 partecipa al film di Carlo Verdone Grande, grosso e…Verdone.

Fiction

Roberto Farnesi ha recitato anche in diverse fiction televisive. Nel 2008 appare anche su Canale 5 con la miniserie questa è la mia terra – Vent’anni dopo in una su Rai 1 mentre nell’aprile 2010 recita in Colpo di fulmine e lo troviamo nel 2012 nel set de Le tre Rosa di Eva. Dall’autunno 2018, Roberto Farnesi interpreta il personaggio di Umberto Guarnieri, imprenditore senza scrupoli nella Milano a cavallo tra gli anni cinquanta e sessanta, nella soap opera Il paradiso delle signore, trasmessa da Rai 1 nella fascia pomeridiana.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Vita privata, figli e compagna

L’attore è diventato padre per la prima volta a 52 anni di una bambina. Roberto Farnesi è assieme ad una donna molto più giovane di lui chiamata Lycia Belcastro. Studentessa fiorentina di 25 anni e quasi per nulla nota al mondo dello spettacolo, è diventata mamma da poco del figlio avuto con l’attore. I due hanno 27 anni di differenza, ma questo non ha impedito alla coppia di creare una bellissima storia d’amore.