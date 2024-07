Chi è Federico Perna, il nuovo marito di Guendalina Tavassi

“Innamorato pazzo di Guendalina Tavassi” e “Tifoso malato della Roma”: sono due le grandi passioni che Federico Perna mostra con orgoglio ai propri 84mila follower nella sua bio su Instagram. Ed ora Perna ha sposato la sua Guendalina, durante la loro vacanza alle Maldive. “Ho detto sì”, ha raccontato l’ex gieffina. Cerimonia sulla sabbia ed ambito bianco per entrambi.

Chi è Federico Perna, ristoratore e romanista

Ma chi è Federico Perna, che ha fatto dimenticare Umberto D’Aponte alla bella Guendalina Tavassi? Classe 1995, è un imprenditore nel campo della ristorazione. E non è un grande frequentatore dello show-business. Ma aver fatto coppia con Guendalina lo ha portato in questi tre anni ad accrescere il numero dei propri follower. I due si sono conosciuti in un locale di sushi e cibi esotici da lui gestito.

Federico Perna innamorato perso di Guendalina Tavassi: “La più bella del mondo, energia positiva”

Perna non perde occasione di esternare anche sui social il suo amore per Guendalina Tavassi. Ecco le bellissime parole che ha usato qualche tempo fa: “Oltre ad essere la più bella del mondo, sei una persona vera, semplice proprio come me, dico sempre che sei la mia persona proprio perché siamo uguali su tante, tantissime cose. Sei sempre sorridente trasmetti un’energia positiva a chiunque stia al tuo fianco, sei sempre pronta ad aiutare gli altri, a volte anche troppo secondo me, sei genuina, buona e hai un cuore grandissimo, sono fortunato perché mi hai cambiato la vita rendendola più allegra e piena d’amore”.

Guendalina e Federico, una passione travolgente: “Quattro volte al giorno…”

Della loro passione travolgente avevano parlato un anno fa partecipando alle Iene: “Qui sono 4 volte al giorno”, aveva raccontato Guendalina Tavassi parlando di quanto spesso avvessero rapporti intimi. E Federico Perna aveva aggiunto: “Lei è insaziabile a letto. Abbiamo circa 28 rapporti a settimana e il posto più strano in cui lo abbiamo fatto è stato in treno. Solo una volta non è andata come sarebbe dovuto, ma quel giorno avevo la febbre molto alta”