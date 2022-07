Chi sono i figli di Lory Del Santo: le morti tragiche di Conor e Loren

Chi sono i figli di Lory Del Santo? La showgirl 63enne ha tanti amori, ma anche diverse tragedie familiari nel suo passato. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e sui suoi figli.

Chi sono i figli di Lory Del Santo: Conor, Devin e Loren

Nel corso della sua vita Lory Del Santo ha avuto molte storie d’amore con importanti personaggi dello spettacolo, finendo spesso al centro della cronaca rosa. Nonostante i tanti amori di Lory, la sua vita privata è costellata da tragiche perdite ed enormi dolori.

La showgirl 63enne ha cresciuto tre figli nel corso della sua vita. Il primo era Conor Loren Clapton, nato nel 1986 dalla sua relazione con il chitarrista inglese Eric Clapton. Nel 1991 nasce Devin, figlio di Lory e dell’imprenditore Silvio Sardi. Il terzo figlio, Loren, nasce nel 1999 da un padre la cui identità non è mai stata svelata.

Nel corso di un’intervista la showgirl ha ricordato un altra pagina drammatica della sua vita familiare, legata a un suo quarto figlio avuto con il tennista Richard Krajicek negli anni Novanta, svelato per la prima volta solo di recente in un articolo di Nuovo.

Il bambino era nato prematuro ed è purtroppo morto a soli sei mesi di vita: “È nato a Milano, prematuro ma perfetto, è morto in due settimane per un’infezione“.

Le morti tragiche di Conor e Loren: cosa è successo

La vita familiare di Lory Del Santo è stata purtroppo segnata da una serie di pesanti tragedie. Il piccolo Conor morì tragicamente nel 1991, a soli cinque anni. Il bambino precipitò dal 53esimo piano del grattacielo Galeria di New York, da una portafinestra lasciata aperta per sbaglio da un addetto alle pulizie.

È al piccolo Conor che un addolorato Eric Clapton dedica Tears in Heaven, ballata scritta a quattro mani con Will Jennings. “Il destino è fatto di secondi. Due secondi prima, non sarebbe successo.” -racconta Lory Del Santo in un’intervista al Corriere della Sera– “Chissà quante volte per due secondi le cose invece non sono accadute e magari sono rimasta viva io. Ora, vado avanti pensando: ci sono ancora. Se no, entri in depressione e non ne esci più”.

Il figlio Loren, invece, muore suicida in America nel 2018, all’età di soli 19 anni. Dopo la sua morte, i medici lo hanno diagnosticato con un particolare disturbo mentale, l’anedonia. Un individuo affetto da tale disturbo è incapace di provare soddisfazione o interesse da attività comunemente considerate piacevoli, come mangiare, fare sesso o relazionarsi con gli altri. “Ho sempre solo pensato che fosse speciale.” -ha spiegato l’ex naufraga, ancora addolorata- “Perché era bravo, buono, non si era mai drogato o avuto brutte amicizie.

Come potevo immaginare una malattia mentale? A scuola, gli insegnanti mi dicevano: sta sempre da solo, ma è bravo”.

Devin, oggi un fotografo a New York, era molto legato a Loren, con il quale viveva insieme. Nei salotti di Verissimo, Lory Del Santo ha raccontato che il dolore della perdita del fratello lo tormenta ancora: “I miei figli vivevano insieme, facevano tutto insieme, c’era grande complicità tra di loro. Devin non riesce a perdonarsi per quello che è successo a Loren.

Si sentiva responsabile di lui e ha vissuto il suo dolore in silenzio. Quando ha saputo della morte del fratello, ha detto ad un amico ‘Spero che mia mamma ce la faccia”.